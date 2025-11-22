Previa
Triunfo de Lobos
CHOLUTECA. Los Lobos de la UPNFM lograron un triunfo importante en casa ante Juticalpa, un rival directo por la liguilla.
El único gol del juego fue anotado por José Real García al minuto 76.
EL JUEGO:
Los lobs fueron mejores en todo el partido, pero Juticalpa no fue fácil, incluso tuvo que esperar el segundo tiempo para definir el juego.
En la primera mitad una clara falta de Bryan Barrios sobre Jairo Róchez, fue sancionada por el árbitro Nelson Salgado.
La falta la ejecutó el paraguayo Roberto Moreira quien buscaba el gol 100 en la Liga hondureño, pero desafortunadamente se la adivinó el portero colombiano, Sebastián Alzate, evitando el primer gol del partido.
En la segunda mitad fue un partido más parejo, pero Lobos tuvo la dicha de anotar, en un remate de largo de José Raúl García que pifió el colombiano Alzate.
Ese gol fue suficiente para que los Lobos llegaran al quinto puesto con 24 puntos, con grandes posibilidades de liguilla. (GG)
FICHA TÉCNICA:
UPNFM (1): Alex Guity, Andrés Dávila, Óscar Barrios, José Fiallos, Félix García, Junior Padilla, Janiel Ruiz (Marco Morales) (63), Roberto Moreira (Geovani Martínez) (63), Geremy Rodas (José Raúl García) (46), Andy Hernández (Enrique Vázquez) (46) y Jairo Róchez (Kilmar Peña) (73).
GOLES: José Raúl García (65)
AMONESTADOS: Geovani Martínez, Kilmar Peña, Alex Guity, Félix García
EXPULSADOS: Ninguno
JUTICALPA (0): Sebastián Alzate, David Mendoza, Nicolás Gómez, Klifox Bernárdez, Marcelo Canales (Óscar Mendoza) (85), Bryan Barrios, Roger González (Carlos Fernández) (89), Luis Hurtado, Cristian Altamirano (Kelvin Matute), Jair Medrano (Norman Gaboriel) (63) y Rodrigo Rodríguez (Junior Lacayo) (63).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Sebastián Alzate, Junior Lacayo, Carlos Fernández, Roger González, Marcelo Canales
EXPULSADOS: Ninguno
ÁRBITRO: Nelson Salgado.
ESTADIO: Emilio Williams, Choluteca