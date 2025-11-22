Estrella Roja campeón de ascenso

TOCOA.- Estrella Roja completó la hazaña de su primer título de la Liga Nacional de Ascenso al ganar los dos partidos 1-0 ante Real Sociedad.

El único gol del partido de vuelta lo hizo el experimentado Frelys López, dependiendo la final a favor del equipo danlidenses.

EL JUEGO:

Real Sociedad era favorito para remontar el 1-0 de la visita a Danlí, pero en la cancha no lo hizo bien, y llevaron poco trabajo al pórtico de Benito Moreira, quien mantuvo el cero en ambos partidos.

Estrella Roja bien plantado, como lo ha hecho en toda la liguilla, clasificándose de visita en Siguatepeque, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Tocoa.

Con un juego más práctico, manejando bien los tiempos, el Estrella Roja, sabía como ganar la serie y ser el campeón de Apertura 2025-2026, dándole la ventaja para un final por el ascenso a Liga Nacional.

El único gol del partido un penal claro Jefrey Ramos, que el experimentado Frelys López no tuvo problemas para mandar el balón al fondo de la red engañando al venezolano Roa.

La experiencia de jugadores como Reniery Mayorquín a quien valoraron como el MVP de la final debido a su trabajo efectivo en la contención del equipo oriental.

Para Estrella Roja es histórico el título en Liga de Ascenso, su primero de su historia y lo nace con un entrenador nacional como Óscar Isaula.(GG)

FICHA TÉCNICA:

REAL SOCIEDAD (0): Jorge Roa, Noé Enamorado, Jefrey Ramos, Gregory González, Adrián Ramírez, Yosimar Orellana, Kenneth Norales, Álvaro Torres, Miguel Carrasco, Brandon Turner y Rony Martínez. Ingresaron Marcelo Castro y Diego Reyes.

GOLES: Ninguno

AMONESTADOS: Jefrey Ramos

EXPULSADOS: Ninguno

ESTRELLA ROJA (1): Víctor Moreira, Aarón Barrios, Dagoberto Durón, Dilmer Martínez, Erick Rizo, Jimmy López, Jarry Duarte, Pedro González, Raúl Benítez, Selvin Licona, Reniery Mayorquín. Ingresó Frelys López.

GOLES: Frelys López

AMONESTADOS:

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Armando Castro

ESTADIO: Francisco Martínez Durón, Tocoa

