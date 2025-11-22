Goleada azulgrana

El Barcelona regresa por fin al Spotify Camp Nou, aunque con un aforo reducido de poco más de 45.000 espectadores, para saldar este sábado (16:15 horas) cuentas pendientes con el Athletic Club, la última de ellas, el fichaje frustrado de Nico Williams.

Ambos clubes, que han vivido diversos desencuentros en los últimos años, se medirán en el renovado escenario azulgrana, que reemplaza al Olímpico Lluís Companys tras casi dos temporadas y media en el exilio de Montjuïc.

Será, sin duda, una fiesta para el barcelonismo, y en la que el conjunto bilbaíno, con el que mantiene una enconada rivalidad, no desea ser un mero convidado de piedra.

Tampoco el Barça quiere estropear tan anhelada efeméride con un tropiezo que le alejaría del liderato, que actualmente ostenta el Real Madrid con tres puntos de ventaja sobre el equipo catalán.

ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Fermín, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran

ATHLETIC BILBAO:Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Selton, Nico Williams; y Guruzeta.

GOLES:

Robert Lewandowski adelanta al Barcelona,minuto 4

Ferrán Torres, minuto 45 + 2

Fermín López, minuto 48

Ferrán redondeo goleada, minuto 90

Noticias Patrocinadas