Platense busca revivir en la Liga

La Jornada 18 del Torneo Apertura 2025-2026, se comienza a disputar esta noche en el estadio Rubén Deras de Choloma, donde el cuadro maquilero recibe al Platense de Puerto Cortés.

La jornada continúa este sábado en Choluteca, donde Lobos de la UPNFM espera al Juticalpa FC y el Victoria busca salir de la crisis ante Génesis.

El domingo se completa la jornada con dos clásicos, en Tegucigalpa, Olimpia espera al Marathón en el Clásico Nacional y en el estadio Morazán, Real España encara al Motagua.

CD CHOLOMA VRS PLATENSE

Es un partido vital para ambos, ya que el local quiere alejarse del Victoria, a pesar de tener serios problemas internos, sobre todo económicos, pero deben hacerlos a un lado y buscar los tres puntos

Platense, por su parte, está cerca de la zona de clasificación de donde ha salido en las últimas fechas y esta es la oportunidad para apretar de nuevo colarse en los mejores seis del torneo.

DATOS HISTÓRICOS:

La última vez que jugaron en el Rubén Deras, 15 marzo 2013, empataron 1-1. Por los locales anotó Víctor Moncada, mientras por la visita marcó Giancarlo Maldonado. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

CD CHOLOMA VRS PLATENSE

Viernes 21 de noviembre del 2025

Estadio: Rubén Deras, Choloma, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: David Cruz

