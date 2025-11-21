Habilitado Messiniti para Clásico Nacional

La Comisión de Nacional de Disciplina de la Liga Nacional habilitó al centrodelantero de Marathón, el delantero argentino, Nicolás Messiniti, para que juegue el clásico nacional ante Olimpia en Tegucigalpa.

«Esta comisión resolvió por unanimidad habilitar al jugador Nicolás Ariel Messiniti para que pueda participar en juegos oficiales del Club Marathón, señalando que el jugador en mención queda sujeto a un período de situación condicional de 6 meses», explicaron.

Messiniti tenía dos partidos de castigo por su expulsión ante Olancho, pero se le redujo uno que queda en depósito y por ello jugará ante Olimpia el domingo en el Nacional.

El que sigue castigado es Román Rubilio castillo, quien fue expulsado ante Platense en el triunfo 1-0 en el estadio Yankel Rosenthal. (GG)

Noticias Patrocinadas