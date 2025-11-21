Platense golea al CD Choloma

Con un Erick Puerto letal frente al marco, Platense derrotó de visita 4-1 al CD Choloma, en partido que abrió la jornada 18 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los porteños con el triunfo en el Rubén Deras saltaron al sexto lugar al llegar a 22 puntos y avivaron sus aspiraciones de ingresar a la liguilla, mientras que los cholomeños siguen penúltimo con 11 unidades y sin opciones de clasificar.

Por su parte, Puerto, con su póker se escapó en el liderato de goleo al llegar a 15 tantos.

Los locales iniciaron el partido dando muchas facilidades en defensa, lo que aprovechó el club porteño para poner a ganar rápidamente.

Erick Puerto aprovechó un gran pase de Georgie Welcome y con disparo de zurda puso el 1-0 a los 4 minutos de las acciones.

El segundo gol de Platense llegó en un regalo del portero colombiano Yeison Truque, quien por despejar el balón resbaló, lo que aprovechó Puerto para mandar el balón a placer y hacer su segundo de la noche y el número 13 de la temporada.

A pesar de los tempraneros goles, los “maquileros” descontaron las acciones a los 28 minutos gracias al gol del colombiano Leider Anaya quien se quitó la marca de un zaguero y con toque suave puso el 2-1.

Previamente el colombiano con un taquito estuvo cerca de anotar un golazo.

En el segundo tiempo Platense salió con todo buscando liquidar, Puerto en tres ocasiones intentó de cabeza, y Welcome también probó, pero en todas salvo el colombiano Truque.

El 3-1 de “Yio” Puerto llegó a los 72 minutos, tras disparo cruzado que solo adornó Orobio.

El lapidario 4-1 fue a los 85 minutos, Puerto en mano a mano con el portero no falló.

Alineaciones:

CD Choloma (1): Jeyson Truque, Axel Alvarado, Yethson Chávez, Marco Aceituno, Hesler Díaz, Leider Anaya (Brayan Castillo 75’), Yeison Mosquera, Jeffrey Ramos (Milton Santos 45’), Julio Bernárdez, Yasser Santos (Jordi Franco 72’) y Jainer Bermúdez (John P. Suazo 45’).

Goles: L. Anaya (28’)

Amonestados: J. Bermúdez (20’), M. Núñez (47’)

Expulsados:

Platense (4): Javier Orobio, Erick Puerto (Yeison Arriola 87’), Georgie Welcome (Aldo Fajardo 76’), Eduardo Urbina, Ofir Padilla (Oslan Velásquez 76’), José López, Brandon Santos, Manuel Salinas (Cristian Hernández 90’), Samuel Pozantes y Carlos Pérez. (Ilce Barahona)

Goles: E. Puerto (4’, 20’, 72’ y 86’)

Amonestados: O. Padilla (63’)

Expulsados:

Árbitro: David Cruz

Estadio: Rubén Deras

