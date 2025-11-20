Motagua a buscar la liguilla

En juego reprogramado de la jornada 15, el Motagua encara al Olancho FC en un duelo crucial de ambos para buscar asegurar un puesto de liguilla.

Motagua ha venido de atrás y está en puestos de liguilla, mientras Olancho FC ha tenido muchos altibajos en esta segunda vuelta, pero sigue en lugares de privilegio.

MOTAGUA VRS OLANCHO FC

Es un partido clave para ambos, en donde llegan con planteles completos, pero con la necesidad de sumar minutos con el Sub-20, ya que ambos tienen deuda en el tema.

Son dos equipos de buenos jugadores, con rendimiento parejo, aunque la obligación de ganar en casa es para Motagua que deberá contar con todo su equipo para buscar una victoria vital, aunque aún se recuperan del golpe sicológico de perder el pase a la Champions de CONCACAF.

Olancho FC con un buen plantel no ha mostrado todo su potencial, aunque han tenido partidos brillantes, como su visita al Olimpia, así que la expectativa es hacer algo similar ante un Motagua que tiene la obligación de dejar los tres puntos en casa.

Ojalá que los aficionados lleguen a ver un partido que luce atractivo antes del mismo, aunque se sabe que el fracaso de la Selección Nacional puede impactar con la presencia de aficionados a los estadios de la Liga.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el Nacional, 12 marzo 2025, Motagua triunfo con gol de Carlos Mejía.

APERTURA 2024-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MOTAGUA VRS OLANCHO FC

Jueves 19 de septiembre del 2024

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Selvin Brown

