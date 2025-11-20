Motagua rescata duelo ante Potros

Motagua vino de atrás para rescatar un partido que perdía en dos ocasiones y doblegó merecidamente 3-2 a los Potros de Olancho en un partido arduamente disputado en el estadio Nacional.

Los goles “azules” fueron anotados por el uruguayo Sebastián Cardozo (9), Jefryn Macías (68) y el juvenil Carlos Palma (81), mientras los olanchano marcaron por intermedio del charrúa Rodrigo Olivera (9) y Alex López (66).

EL JUEGO:

Motagua llevó el ritmo del juego, pero en el primer tiempo no tuvieron ocasiones tan claras como las que creó Potros de Olancho que ganaba desde los nueve minutos en un pase de Alex López que definió bien el uruguayo Rodrigo Olivera para abrir la cuenta.

Motagua lo intentó, pero sin tener profundidad, quizás con un remate de largo de Rodrigo Gómez que controló bien Gerson Argueta, aunque iniciando el segundo tiempo en gran jugada del panameño, Jorge Serrano, el uruguayo Cardozo igualó los cartones al minuto 49.

Motagua la siguió intentando, pero sin fortuna, mientras los Potros se fueron arriba y con un horror de Giancarlo Sacaza, con un pésimo despeje, no lo desaprovechó, Alex López, para mandarla a guardar al fondo de la red al minuto 66.

Fue un alegrón de pobre porque Motagua igualó rápido en jugada de Cristopher Meléndez, que mandó a guardar en la red, Jefryn Macías con un golazo a los 68 minutos.

Los últimos minutos ambos equipos buscaron el gol del triunfo, teniendo más fortuna Motagua, ya que en un balón suelto en el área, el Sub-20, Carlos Palma, la mandó al fondo de la red, dándole un triunfo que lleva a Motagua al tercer lugar con 28 puntos, mientras Olancho se estanca en quinto con 23. (GG)

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (3): Marlon Licona, Carlos Argueta (Christopher Meléndez) (45), Sebastián Cardozo, Giancarlo Sacaza, Clever Portillo (Riki Zapata) (63), Carlos Palma, Rodrigo Gómez, Carlos Mejía (Denis Meléndez) (46), Jefryn Macías (Luis Meléndez) (76), Jorge Serrano, Mathias Vázquez (Kleber Oliveira) (46).

GOLES: Sebastián Cardozo (49), Jefryn Macías (68) y Carlos Palma (81)

AMONESTADOS: Carlos Palma y Christopher Meléndez

EXPULSADOS: Ninguno

OLANCHO (2): Gerson Argueta, Óscar Almendares, Juan Lasso, Nelson Muñoz, Deyron Martínez (Omar Elvir) (84), Roger Sanders (Cristian Cálix) (56), Alex López, Henry Gómez, Yeison Mejía (Diego Rodríguez) (86), Yemerson Cabrera (Marlon Ramírez) (46) y Rodrigo Olivera.

GOLES: Rodrigo Olivera (46) y Alex López (66)

AMONESTADOS: Juan Lasso

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: Selvin Brown

ESTADIO: Nacional, Tegucigalpa

