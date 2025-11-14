Marathón y Pachuca hoy en fiesta del centenario

El equipo Marathón se enfrentará esta noche al Pachuca de la primera división de México, en partido de celebración de los 100 años de fundación del club sampedrano.

La fiesta de los verdes será en el estadio Morazán a partir de las 7:00 de la noche, y su directiva tienen preparado un show inolvidable, con luces, regalos, homenajes, entre otros.

En el encuentro estará en disputa la Copa Hondubet y como parte de las actividades la cúpula del equipo decano, realizará homenajes a ex entrenadores y futbolistas y directivos que han dejado huella y son muy querido en el club.

Algunos de los galardonados de la noche serán el técnico que hizo por primera vez campeón al club, como Ángel Ramón “Mon” Rodríguez, al entrenador con más títulos en la institución el uruguayo Manuel Keosseián, el portero charrúa Juan Obelar y el argentino Juan Carlos Webber, entre otros.

También volverá a jugar con el equipo principal su ex capitán y ahora directivo, Mario Berrios.

TUZOS

El club invitado para el centenario es el Pachuca de México, que llega al juego con un entrenador interino ante la destitución días atrás de Jaime Lozano, tampoco tendrá en sus filas al goleador ecuatoriano Enner Valencia, llamado por su selección.

Los “tuzos” aprovecharán el partido como fogueo de cara a su duelo con Pumas por el play-in de la fase final del Apertura de la liga MX.

La fecha de fundación del club Marathón es el 25 de noviembre, pero su directiva aprovechó la última Fecha FIFA del año para llevar a cabo esta gran celebración, que marca el cumplimiento de los primeros 100 años, de uno de los cuatro denominados “grandes” del fútbol hondureño.

La directiva del conjunto sampedrano puso 18 mil boletos a la venta y las entradas tienen un precio de sol 200 lempiras, silla 500 y palco 1,000. Los niños y personas de la tercera edad pagan el 50% en las localidades de sol y silla.

