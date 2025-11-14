Pachuca se llevó la Copa Centenario

Con Personalidades y leyendas que han marcado la historia, el Marathón celebró por todo lo alto ayer sus 100 años, nada más y nada menos que contra el primer equipo centenario de México, el Pachuca, en un duelo donde se disputaba la Copa Hondubet, que al final finalizó igualado 1-1, pero que en tandas de penal el cuadro azteca resultó vencedor 5-3.

La inolvidable fiesta de los verdes, inició a las 7:00 de la noche, siendo el estadio Morazán el escenario del colorido show y donde destacó también en el once inicial, Mario Berrios que volvió a jugar y participó 19 minutos con el equipo principal.

Hay que desatacar que en los 90 minutos ambos finalizaron igualados 1-1 con goles de Carlos Sánchez para el Pachuca al (19′) y Nicolas Messiniti (33′) por lo que tuvieron que recurrir a la tanda de penales, donde el cuadro azteca se impuso 5-3.

Sin embargo, lo anterior no fue impedimento para que la verdolaga festejara su fiesta donde galardonó a sus históricas figuras como el técnico que los hizo por primera vez campeón, como Ángel Ramón “Mon” Rodríguez, al uruguayo Manuel Keosseián, el portero charrúa Juan Obelar y el argentino Juan Carlos Webber, entre otros.

La fecha de fundación del club Marathón es el 25 de noviembre, pero su directiva aprovechó la última Fecha FIFA del año para llevar a cabo esta gran celebración, que marca el cumplimiento de los primeros 100 años, de uno de los cuatro denominados “grandes” del fútbol hondureño. (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MARATHÓN: (1) (3)Enzo Torres; Samuel Elvir, Javier Rivera-Henry Figueroa, José Aguilera; Damin Ramírez (Thomás Sorto 76’), Francisco Martínez, Isaac Castillo (Raúl Espinoza 89’); Nicolás Messiniti, Rubilio Castillo, (Cristian Sacaza 57’) y Mario Berríos (Odín Ramos 19’).

Técnico: Pablo Lavayén

Goles: Nicolas Messiniti (33′)

Amonestados: Cristian Sacaza, José Aguilera, Francisco Martínez

Expulsados:

Árbitro: José Valladares

Estadio: Francisco Morazán

PACHUCA (1) (5)– José Eulogio, Sergio Barreto, Jorge Berlanga, Derick Keiser (Andrés Nicolta 46’), Carlos Sánchez (Eduardo Castillo 81’), William Carvalho (Lenin Rodríguez 81’), Israel Luna, Víctor Guzmán (Juan Sigala 62’), Princewill Achinulo (Gaston Toñy 46’), Oussama Idrissi (Gael Álvarez 63’), Jhonder Cádiz

Técnico: Esteban Solari

Goles: Carlos Sánchez (19′)

Amonestados: William Carvalho, Carlos Sánchez, Israel Luna, Juan Sigala

Expulsados: No hubo

