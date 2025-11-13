Panamá va a Guatemala por un triunfo que lo deje cerca del Mundial

La selección de Panamá, dirigida por el hispanodanés Thomas Christiansen, viajó este miércoles a Guatemala a buscar un triunfo que lo acerque al Mundial de 2026, en su penúltimo partido por las eliminatorias de la Concacaf.

Según informó la Federación Panameña de Fútbol (FPF), la selección partió en un vuelo chárter desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al este de la capital, hacia Ciudad de Guatemala, donde a su llegada el entrenador ofrecerá una conferencia de prensa, seguida por el reconocimiento de la cancha del estadio El Trébol, escenario este jueves del encuentro del Grupo A.

Christiansen convocó a 26 jugadores para este cierre de fase. Las últimas incorporaciones fueron Jorge Gutiérrez, en sustitución del lesionado Édgar Yoel Bárcenas, e Iván Anderson, quien milita en el fútbol hondureño y se unirá al grupo en el hotel de concentración.

La Roja centroamericana buscará el triunfo ante Guatemala, que también mantiene vivas sus aspiraciones de clasificarse al Mundial si suma los tres puntos, mientras confía en que El Salvador, que quiere cerrar fuerte esta fase eliminatoria, logre un buen resultado en su visita a Surinam.

Panamá llega a este compromiso empatada en puntos con Surinam (6), aunque los surinameses lideran el grupo por diferencia de goles. Les siguen Guatemala (5 puntos) y El Salvador (3).

Por el panorama que presenta, ninguna selección puede asegurar su clasificación en el penúltimo partido de las eliminatorias, aunque una victoria colocaría a cualquier equipo más cerca de sellar el boleto directo en la última jornada.

La afición panameña mantiene la ilusión de ver nuevamente a su selección en una Copa del Mundo, aunque el panorama sigue siendo incierto.

Christiansen reiteró recientemente su plena confianza en el plantel y el cuerpo técnico, al asegurar que «el grupo está preparado para lograr el objetivo mundialista».

Panamá, que nunca ha vencido a Guatemala en eliminatorias, empató 1-1 en el partido de ida disputado el pasado 8 de septiembre en la capital panameña.

De acuerdo con datos de la Concacaf, este será el encuentro número 44 entre ambas selecciones centroamericanas. Panamá lidera la serie con 18 victorias, por 13 de Guatemala y 12 empates. EFE