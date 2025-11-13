Honduras a un paso de la gloria

Un triunfo ante Nicaragua, conjugado con un empate entre Haití y Costa Rica este martes, podría estarle dando uno de los días más gloriosos al fútbol hondureño, puesto que a falta de una jornada para completar las eliminatorias mundialistas, Honduras estaría certificando su pase a la Copa del Mundo de United 2026.

Con todo a su favor, líder con 8 puntos, Nicaragua eliminada del certamen y con la serie histórica a su favor, con 19 triunfos catrachos, uno nicaragüense y tres empates, el combinado que dirige el técnico Reinaldo Rueda, salta hoy a las 8:00 pm al estadio Nacional de Nicaragua, en la búsqueda de un triunfo que le garantice repechaje y por ahí su clasificación al próximo mundial, si en el duelo alterno Haití y Costa Rica no pasan del empate.

Cabe mencionar que los catrachos se encuentran líderes del grupo C con 8 puntos, Costa Rica está segunda con 6, Haití lo sigue con 5 y Nicaragua rival de turno, apenas suma un punto después de 4 jornadas disputadas, por lo que Honduras es la más presionada pese a jugar de visita, ya que el juego mantiene entusiasmados a los más de 9 millones de hondureños que quieren ver a la selección por cuarta vez en una copa del mundo de fútbol.

La diferencia es que hasta ahora el panorama es alentador, el grupo se mantiene invicto y sin recibir un tan solo gol en las últimas cuatro jornadas, mostrando un buen funcionamiento en la fase final de esta eliminatoria y además, la mayoría de los legionarios se encuentran llenos de confianza en sus respectivos clubes, tal es el caso de Kervin Arriaga (Levante, España), Luis Palma (Lech Poznan, Polonia) y Andy Najar (Nashville, SC de la MLS).

La bicolor nacional arribó desde el martes a la ciudad de Managua con 29 futbolistas, sin embargo, trascendió el martes, que el defensa Marcelo Santos del Motagua, presentó molestias en su rodilla y se mantiene entrenando de forma diferenciada, pese a esto, el grupo se muestra enfocado en no fallar y no dejar escapar la gran posibilidad de visar de forma prematura a la justa mundial.

En cuanto a Nicaragua, rival de turno esta noche, la tarea consiste en despedir su eliminatoria con la frente en alto y por ahí confirmar la amenaza de su entrenador el chileno Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien adelantó que serán piedra de tropiezo para los catrachos debido al mal trato que recibieron en Tegucigalpa por parte de los medios.

Honduras después de este duelo cierra la ronda final el 18 de noviembre visitando en San José a Costa Rica, en un clásico centroamericano de infarto, tomando en consideración que un tropiezo de los nacionales, mantendría con posibilidades a “ticos” y caribeños de arrebatarle no sólo el sueño mundialista, sino que también un eventual repechaje.

Los tres primeros lugares de cada grupo de la eliminatoria de la Concacaf avanzan directamente al Mundial 2026. Los dos mejores segundos lugares irán a la repesca para buscar un cupo extra.

QUINTA JORNADA ELIMINATORIAS

RUMBO A UNITED 2026

NICARAGUA VRS. HONDURAS

Jueves 13 de noviembre 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Estadio Nacional, Nicaragua

Transmite: TVC

Árbitro: Ismail Elfath, USA

