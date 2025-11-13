Honduras cae ante Nicaragua y complica su clasificación

La selección de Honduras dejó escapar una gran oportunidad de clasificar de forma directa al Mundial 2026, al caer 2-0 ante Nicaragua, en partido realizado en el estadio Nacional de Managua, correspondiente a la fecha cinco del grupo C del clasificatorio.

El “Fantasma” Figueroa cumplió sus palabras, su equipo fue piedra de tropiezo para los catrachos que ahora están complicados, ya que tendrán que ir a ganar a Costa Rica, y esperar que Haití no sume ante Nicaragua en la fecha de cierre.

Pese a la derrota Honduras sigue primera del grupo con 8 puntos, pero por dos goles de diferencia, igual puntaje tiene Haití, Costa Rica se queda con 6 y Nicaragua con 4.

ACCIONES

Fue un primer tiempo para el olvido de los nacionales, que fueron sorprendidos por el ímpetu, velocidad, juego colectivo y entrega de los locales.

A pesar del dominio de los nicaragüenses fue la selección que tuvo la primera oportunidad de anotar, Romell Quioto frente al marco remató elevado en un centro de Luis Palma.

El falló pesó, porque a la siguiente jugada Nicaragua sorprendió, y abrió el marcador por intermedio de Bancy Hernández quien no falló frente a Edrick Menjívar.

El meta catracho por primera vez en esta fase del clasificatorio recibió gol y tuvo que ir por la pelota al fondo de la red.

Hernández quien fue un dolor de cabeza por la banda derecha, estuvo cerca de ampliar el marcador con remate dentro el área.

Los catrachos se volvieron acercar al marco rival, y Luis Palma bloqueó un despeje de la defensa y casi anota de no ser por la salvada del meta Alyer López.

En el segundo tiempo la selección se fue con todo buscando empatar, fueron cuatro remates seguidos al marco, dos de Quioto, uno de Vega y otro de Benguché y todos los contuvo el meta pinolero.

Nicaragua se replegó pero estuvo cerca de ampliar en un gran falló de Najar que rezagó mal, y Menjívar de puños salvó el mano a mano ante Hernández.

Rueda, intentó refrescar su esquema con varios cambios, pero las permutas no dieron frutos, y fue Nicaragua que puso la lápida al minuto 82 por intermedio de Jaime Moreno quien solo frente al marco no falló.

Al final los pinoleros cerraron con dignidad frente a sus aficionados y dejaron cuesta arriba a Honduras que ahora está obligada a ganar y esperar que los caribeños no goleen.

Alineaciones

Nicaragua (2): Alyer López, Henry Niño, Justin Cano, Josué Quijano (Junior Delgado 72’), Ayelo Velásquez, Jaso Coronel, Junior Arteaga (Eber Martínez 85’), Ariel Arauz (Marlon López 71’), Bancy Hernández (Bayron Bonilla 71’), Jaime Moreno y Juan Barrera.

Goles: B. Hernández (12’) y Jaime Moreno (82’)

Amonestados: A. Velásquez (22’)

Expulsados:

Honduras (0): Edrick Menjívar, Luis Vega, Getsel Montes (Devron García 72’), Andy Najar, Joseph Rosales, Deiby Flores, Kervin Arriaga (Jorge Álvarez 72’), Alexy Vega (Yustin Arboleda 75’), Luis Palma, Romell Quioto (Dereck Moncada 72’) y Jorge Benguché (Marlon Ramírez 61’).

Goles:

Amonestados: G. Montes (63’), M. Ramírez (75’)

Expulsados:

Árbitro: Ismail Elfath (EE.UU)

Estadio: Nacional, Nicaragua

Noticias Patrocinadas