Honduras a despedirse con honor

Con dos derrotas al hilo y 12 goles recibidos, la selección Sub -17 de Honduras, intentará limpiar su patética imagen, este día cuando enfrente a su similar de Indonesia, en un duelo donde ambos aún mantienen opciones para clasificar entre los mejores terceros en el Mundial de Catar.

Luego de caer 7-0 ante Brasil y 5-2 ante Zambia, el representativo catracho cierra su presentación en el mundial de la categoría retando a Zambia en un pulso programado para este lunes a partir de las 8:45 de la mañana, hora de Honduras.

Cabe recordar que a la siguiente ronda pasan los líderes y segundos de todos los grupos, además de los ocho mejores terceros del torneo, y esa es la plaza a la que ahora aspiran los “cipotes”, por lo que están obligados a derrotar al combinado asiático, aunque también dependen de los rivales de las otras llaves.

Aun así, el camino es complicado, puesto que los dirigidos de Israel Canales

no han podido sumar y tiene una diferencia de goles de -10 mientras que Indonesia con -6, después que fue goleado por 4-0 ante Brasil, y este día tendría que apostar a una paliza para soñar con el boleto a los 16avos.

Hasta ahora, el Grupo H lo lidera Brasil con seis unidades, seguido por una Zambia que también ha ganado sus dos compromisos; Indonesia es tercero sin puntos al igual que Honduras en el cuarto puesto.

