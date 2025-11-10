Honduras eliminada del Mundial Sub-17

La selección Sub-17 de Honduras se despidió del Mundial de Catar como última del grupo H, al perder su tercer partido de la fase de grupo 2-1 ante la representación de Indonesia, en duelo celebrado en la cancha dos del Complejo Aspire Zone de la ciudad de Doha.

Los catrachos cerraron en el sótano de la llave sin puntos, mientras que Brasil y Zambia compartieron liderato con 7 unidades e Indonesia fue tercero con 3.

El equipo dirigido por Israel Canales a pesar de la derrota tuvo una leve mejoría en comparación a sus dos pasados juegos en los que perdió por goleada (7-0) y (5-2).

En el primer tiempo el mejor jugador de los nacionales fue el portero Noel Valladares, quien en tres oportunidades evitó el gol de los asiáticos.

Por parte de los catrachos remates suaves de Luis Suazo, Mike Arana y Darell Oliva que no llevaron mucho peligro al marco del meta Mike Rajasa.

En el complemento llegaron los goles, Indonesia abrió la cuenta mediante penal a los 52 minutos, falta que ejecutó de forma efectiva Evandra Florasta.

Honduras un minuto después igualó las acciones por medio de Luis Suazo, por la vía del penal. El hijo del exgoleador David Suazo no falló y puso el 1-1 del juego y se anotó en la lista de artilleros de la justa deportiva.

El gol del triunfo de los indonesios lo hizo Fadly Alberto con un potente disparo de fuera del área que solo adornó con su estirada el portero Valladares.

Los juveniles catrachos buscaron en los minutos finales rescatar el marcador pero con más garra que juego e idea colectiva.

Al final Honduras se despide del Mundial quedando a deber al no poder sumando un punto en la competencia.

Alineaciones:

Honduras (1): Noel Valladares, Enmanuel Martín, Osmel Medina, Denzel Arzú, Obed Amador (Reagan Bodden 85’), Mike Arana (Cristopher Vega 78’), Joshua Palacios, Darell Oliva, Luis Suazo, Marcos Flores (Yeison Arriola 45’) y Marcos Reyes.

Goles: L. Suazo (54’)

Amonestados: M. Arana (3’), D. Flores (25’) y R. Bodden (88’)

Expulsados:

Indonesia (2): Mike Rajasa, Putu Panji (Lucas Lee 77’), Mathew Baker, Eizar Tanjung (Fabio Azkairawan 45’), Muhammad Algazani, Evandra Florasta, Zahaby Gholy (Adi Dimas 45’), Nazriel Álvaro, Rafi Rasyiq (Fandi Ahmad 45’), Mierza Firjatullah (Ilham Romadhona 90’) y Fadly Alberto.

Goles: E. Florasta (52’) y F. Alberto (72’)

Amonestados: P. Panji (38’), F. Azkairawan (90) y F. Alberto (91’)

Expulsados:

Estadio: Aspire Zone

