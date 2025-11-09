Olimpia diezmado; Motagua local en Olancho

La jornada 19 del torneo Apertura de la Liga Nacional se cierra esta tarde con dos partidos, en la ciudad de La Paz, el campeón y líder del torneo Olimpia visita al Génesis PN, y Motagua jugará de local en Juticalpa, Olancho ante el CD Choloma.

GÉNESIS PN – OLIMPIA

El estadio Roberto Suazo Córdoba viste sus mejores galas para recibir al Olimpia, que se medirá al Génesis PN.

Los “caninos” que rompieron su sequía de triunfos en el torneo, tratarán de aprovechar su localía para seguir por la senda del triunfo y acumulando puntos de cara al siguiente torneo donde estará de promedio el descenso.

Olimpia llega al juego mermado por las lesiones y la ausencia de sus seleccionados. El técnico uruguayo Eduardo Espinel no podrá contar con nueve de sus futbolistas estelares, los lesionados Jerry Bengtson, Jamir Maldonado y Edwin Rodríguez y los de la bicolor, Edrick Menjívar, José Pinto, Jorge Álvarez, Jorge Benguché, Yustin Arboleda y Dereck Moncada, lo que le obligará a crear un nuevo once para seguir su paso triunfal.

Fecha: 9 de noviembre del 2025

Hora: 3:00 pm

Árbitro: Darwin Gómez

Estadio: Roberto Suazo Córdova

Trasmite: TVC

MOTAGUA – CD CHOLOMA

Las “águilas” del Motagua jugarán esta tarde como locales en el renovado estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa ante el Cd Choloma.

Los azules ante los trabajos que hacen en el Nacional tuvieron que salir de la capital y programaron su juego en las “pampas olanchanas”, donde tienen muchos seguidores.

Los pupilos del español Javier López por un gane que les permita asegurar de una vez su presencia en la siguiente fase del torneo, ante un equipo “maquilero” que llega sigue con sus problemas financieros.

Fecha: 9 de noviembre del 2025

Hora: 5:15 pm

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Juan Ramón Brevé

Trasmite: TVC

