Boca Juniors recibe a River Plate en un superclásico decisivo

Boca Juniors recibirá en ‘La Bombonera’ a River Plate en un superclásico entre dos equipos necesitados de un triunfo que, por razones diferentes, les permitiría cerrar 2025 con una sonrisa tras no haber conseguido ningún trofeo.

El partido comenzará a las 1:30 pm y será arbitrado por Nicolás Ramírez, quien dirigió los últimos dos superclásicos.

Para el ‘Xeneize’, el duelo de este domingo es fundamental dado que un triunfo sellaría su clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El 2025 ha sido hasta ahora un año para el olvido para el club del barrio de La Boca: cayó en la repesca de la Copa Libertadores, no tuvo un buen rendimiento en el plano local durante el primer semestre y sufrió el mes pasado el fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo.

Russo había asumido en junio en reemplazo de Fernando Gago, despedido tras la derrota por 2-1 ante River en el último enfrentamiento entre ambos.

Claudio Úbeda, ayudante de Russo, fue elegido por el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, como interino en el banquillo al menos hasta fin de año.

River, por su parte, llega al superclásico sumido en una profunda crisis futbolística, que el pasado domingo resultó en duros insultos por parte de la afición hacia los jugadores tras la derrota por 0-1 ante Gimnasia y Esgrima en el Monumental y tras haber logrado apenas dos triunfos en los últimos diez partidos.

Su entrenador, Marcelo Gallardo, extendió este miércoles su contrato hasta diciembre de 2026, tras obtener el respaldo del nuevo presidente del club, Stefano di Carlo, pero una derrota ante Boca sería un duro golpe para el ‘Muñeco’.

El colombiano Juan Fernando Quintero, cerebro del ‘millonario’, mostró este jueves su apoyo al ‘Muñeco’ en una conferencia de prensa: «En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad».

Más allá de la relevancia del partido en el plano anímico y el vínculo con la afición, River necesita de un triunfo para mantenerse en los puestos de clasificación a la próxima Libertadores y para asegurar su clasificación a la fase final del Torneo Clausura del fútbol argentino.

A falta de dos partidos para el final de la primera fase del Clausura, Boca ocupa el primer lugar de la Zona A y River el sexto puesto de la Zona B.

La escuadra azul y oro mejoró su juego en los últimos meses tras la llegada de Leandro Paredes, determinante por su pegada y orden táctico, a lo que se sumó en las últimas fechas el talento recuperado de Exequiel Zeballos, hábil extremo surgido de la cantera.

El delantero uruguayo Edinson Cavani arrastra una lesión persistente y todavía no está confirmado para el choque del domingo, mientras que el español Ander Herrera volvería a ocupar el banco de suplentes a pesar de su buen rendimiento en los últimos encuentros.

El ‘Millonario’ llega con muchas dudas, pero se prevé que Gallardo presente una alineación cargada de experiencia, con jugadores como Franco Armani, Marcos Acuña y el propio ‘Juanfer’ Quintero.

River padece lesiones sensibles: Facundo Colidio no podrá ser de la partida por un desgarro, Sebastián Driussi llega al límite de su recuperación tras una distensión, el mundialista Gonzalo Montiel está en duda por un leve esguince de rodilla y el experimentado Enzo Pérez está falto de entrenamientos por un grave corte sufrido en la Copa Libertadores.

Alineaciones probables:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Entrenador: Claudio Úbeda.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Juan Carlos Portillo, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez o Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Miguel Borja.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Nicolás Ramírez (ARG).

Horario: 16.30 hora local (19.30 GMT).

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires. EFE

Noticias Patrocinadas