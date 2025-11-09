Partido finalizado: Génesis PN (6) – (2) Olimpia

En un partido para la historia, espectacular y contundente, el Génesis FC, dio la sorpresa de la jornada, al humillar 6-2 al Olimpia, en una tarde donde los dirigidos de Eduardo Espinel, no tuvieron ningún acierto durante los 90 minutos y vivieron una pesadilla, en juego por la jornada 19 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

LAS ACCIONES

El Génesis en la novena posición del certamen liguero, pero con la motivación de haber levantado su nivel en sus dos últimos juegos, recibía a un líder Olimpia, que aterrizaba en La Paz, diezmado, con nueve bajas, entre lesionados y seleccionados y tratando desesperadamente de alejarse en la punta del Marathón, su más cercano perseguidor.

Así las cosas y ante una impresionante cantidad de público, el técnico Eduardo Espinel se vio obligado a echar mano de un equipo alternativo y aunque los primeros minutos resultaron de posesión divida, fue el albo que dio el primer susto al 17’, con un disparo de Emanuel Hernández.

Superado el susto inicial se vino una reacción del equipo “canino” y con esto el sorpresivo 1-0 con que los ponía a ganar Ángel Palomo al 27’, sin embargo, la alegría les duró poco porque al 30’, Emanuel Hernández les devolvió la tranquilidad a los blancos al emparejar las acciones 1-1.

A falta de 6 minutos para el final de la primera mitad, el equipo local demostró que no estaba dispuesto a cumplir “caprichitos” al visitante y en eso, Jonathan Paz (39′), los volvió a poner en ventaja 2-1 con otro gol de cabeza con que se fueron al descanso.

De vuelta a las acciones el capitalino no esperó mucho para llegar al 2-2 con un gol de Kevin Guity al 46′, pero lo anterior únicamente sirvió para despertar la reacción local, porque al 49’ y 59’, aumentaría su ventaja a 4-2 con un doblete de Ángel Tejeda, el estadio Roberto Suazo Córdova, era una locura.

Si el 4-2 ya era una catástrofe, los restantes minutos resultaron una pesadilla para los blancos porque al 78’ y al (90+2′), Denilson Núñez y Carlos Arzú respectivamente, confirmarían la paliza 7-2 a favor del Génesis PN, ante un desastroso Olimpia, que como pocas veces se mostró vulnerable ante un contundente rival. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

GÉNESIS PN (6) – Dayan Rodríguez, Juan Riascos, Jonathan Paz, Ismael Santos, Gabriel Araujo, Héctor Castellanos, Kevin Pérez (Denilson Núñez 46’), Edwin Maldonado, Ángel Palomo (Jeffry Miranda 46’), William Moncada (Carlos Arzú 90’), Ángel Tejeda

Técnico: Fernando Mira

Goles: Ángel Palomo (25’), Jonathan Paz (39′), Ángel Tejeda (49′ y 59’), Denilson Núñez (78′), Carlos Arzú (90+2′)

Amonestados: Ismael Santos, Héctor Castellanos

Expulsados: No hubo

Árbitro: Darwin Gómez

Estadio: Roberto Suazo Córdova, La Paz, 3:00 p.m.

OLIMPIA (2) – Andrés Salazar, Kevin Güity, Emanuel Hernández, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Elison Rivas, Marcos Montiel (Maynor Arzú 46’), Agustín Mulet (Bryan Saenz 75’), Kevin López (Carlos Sánchez 75’) , Michaell Chirinos, Solani Solano (Miguel Pagoada 75’).

Técnico: Eduardo Espinel

Goles: Emanuel Hernández (30’), Kevin Guity (46′)

Amonestados: Clinton Bennett, Maynor Arzú

Expulsados: Michaell Chirinos

Noticias Patrocinadas