Partido finalizado: Celta de Vigo (2) – (4) Barcelona FC

GOLES:

Celta de Vigo: Carreira (11′), Borja Iglesias (43′)

Barcelona: Lewandowski (09′ y 37′, 73′), Yamal (45+3′)

El momento goleador del Celta, con doce tantos en sus últimos cinco partidos, su fortaleza en Balaídos, donde solo el Getafe ha logrado ganar este curso, y su gran estado de forma, sin derrotas desde el pasado 28 de septiembre en Elche, examinan este domingo la irregularidad a domicilio del Barcelona, obligado a no pinchar en Vigo para mantener el ritmo del Real Madrid en la carrera por el título.

El equipo entrenado por Hansi Flick ocupa la segunda posición del campeonato, a cinco puntos de distancia del líder, y con la presión creciente de sus perseguidores inmediatos, el Villarreal y el Atlético de Madrid, a dos y tres puntos, respectivamente.

El Barça es ahora mismo una moneda al aire, un equipo capaz de marcar dos goles en once minutos si la presión en campo rival surte efecto, como sucedió en la última jornada ante el Elche (3-1), y de descoserse por completo cuando los rivales le encuentran la espalda, como en el empate del miércoles en el campo del Brujas (3-3).

Los de Flick son el equipo más goleador de LaLiga, con 28 tantos en once jornadas, pero también encadenan nueve partidos encajando entre todas las competiciones, y el arquero polaco Wojciech Szczesny ha recibido quince goles en ocho encuentros disputados.

La ineficacia en la presión, el bajón de rendimiento de varios titulares y las bajas -confirmadas las de Joan Garcia, Ter Stegen, Pedri, Gavi y Raphinha por lesión- han hecho que el Barça pierda la capacidad de controlar los partidos, lo que no significa que no cuente con el talento suficiente como para ganar este domingo.

Lamine Yamal brilló y marcó en Brujas, y Dani Olmo y Robert Lewandowski llevan dos partidos sumando minutos desde el banquillo tras sendas lesiones, un guion que Flick podría seguir en Balaídos, donde la única novedad esperada es el regreso de Christensen tras cuatro partidos de baja.

ALINEACIONES:

Celta de Vigo: Andrei Radu; Manu Fernández, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Óscar Mingueza; Ferrán Jutglà, Borja Iglesias y Pablo Durán.

Barcelona FC: Szczesny; Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Robert Lewandowski.

