Motagua se mete a la pelea

Los azules del Motagua apenas necesitaron dos minutos para derrotar al CD Choloma con marcador de 2-0, en el partido que cerró la jornada 17 del torneo Apertura de la Liga Nacional, celebrado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, Olancho.

Las “águilas” jugaron de local en Olancho y sumaron tres valiosos puntos que lo ponen en la pelea por el tercer lugar, al llegar a 25 puntos y frena a los “maquileros” que siguen penúltimos con 11 unidades.

A los 15 minutos Mathías Vázquez abrió las acciones tras recibir dentro del área y rematar de zurda para el 1-0.

En la siguiente jugada, Motagua volvió a pegar, Jefryn Macías fuera del área cruzó al colombiano Jeyson Truque para el 2-0 a los 16′.

Para el segundo tiempo Choloma mejoró y equilibró las acciones, con varios cambios que hizo su entrenador Jorge Pineda.

Los “maquileros” descontaron a los 49 minutos con anotación del recién ingresado Janier Bermúdez.

Luego tuvieron para empatar, pero Marlon Licona atento ganó el mano a mano ante el delantero Bermúdez.

Motagua tuvo para liquidar las accione y evitar un sufrido final de juego, Edwin Munguía en dos ocasiones no pudo ante el colombiano Truque, quien primero paró un remate de media vuelta y luego e puños un tiro libre.

El juego terminó con la expulsión del experimentado defensa Jhonny Leverón por fuerte falta.

Alineaciones:

Motagua (2): Marlon Licona, Carlos Argueta (Jonathan Argueta 70’), Nicolás Cardozo, Giancarlo Sacaza, Ricky Zapata (Edwin Munguía 67’), Anthony Carlos Palma, Jorge Serrano, Carlos Mejía (Luis Meléndez 75’), Jefryn Macías, Clever Portillo y Mathías Vázquez (Carlos Gómez 77’).

Goles: M. Vázquez (14’) y J. Macías (16’)

Amonestados: C. Palma (27’), G. Sacaza (65’)

Expulsados:

CD Choloma (1): Jeison Truque, Milton Núñez (Janier Bermúdez 45’), Yethson Chávez, Marco Aceituno (Brayan Castillo 80’), Hesler Díaz (Yeison Mosquera 87’), Jhonny Leverón, Leider Anaya, Rossel Arías (Cristian Canales 45’), Brayan Félix, Julio Bernárdez y Wilfredo Díaz (Jeffrey Ramos 67’).

Goles: J. Bermúdez (49’)

Amonestados: R. Arias (33’), W. Diaz (44’)

Expulsados: J. Leverón (90’)

Árbitro: Nelson Salgado

Estadio: Juan Bamón Brevé

