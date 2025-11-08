Real España hunde al Victoria

Real España escaló al tercer ligar del torneo Apertura al vencer de visita 2-0 al Victoria, equipo que sigue sin poder sumar y estacando en el último lugar de la tabla.

La “máquina” con varias bajas por sus seleccionados tuvo un fácil juego, ante un equipo que arrastra problemas administrativos y se ve reflejado en lo deportivo.

Los sampedranos con el gane son terceros con 25 puntos y los “jaibos” quedan últimos con 5 unidades.

En el primer tiempo los “jaibos” tuvieron para abrir las acciones mediante lanzamiento de penal, Carlos Bernández no pudo vencer a Onan Rodríguez quien contuvo el disparo, desperdiciando una clara opción de cambiar la historia al juego.

La “máquina” no se quedó atrás y también buscó romper el empate, por medio del panameño Yeison Moreno, pero el meta Michael Perelló, estuvo alerta y contuvo varios disparos a gol.

Donde no pudo el portero catracho fue antes del pitazo del descanso Darixon Vuelto de tiro libre estrelló el balón en el horizontal, y el rebote le quedó al defensa Daniel Aparicio quien sin marca puso el 1-0.

En el complemento Real España tuvo para llevarse un gane con un marcador más abultado, pero el “canalero” Moreno anduvo con la puntería mala al fallar dos acciones claras frente al marco.

Los sampedrano hicieron el 2-0 mediante penal que ejecutó Jhow Benavidez al minuto 74, en una polémica determinación del central Armando Castro, quien miró falta a Brayan Moya de parte de Marcelo Espinal.

Alineaciones

Victoria (0): Michael Perelló, Pablo Cacho, Allan Banegas (Carlos Matute 60’), Walter Martínez, Fabricio Silva, Avner Portillo (Juan Carlos García 60’), Carlos Bernárdez, Rodolfo Espinal (), Stedman Pérez (Kesdi Sevilla 81), Wisdom Quayé (Lemuel Sevilla75’) y Samuel Card.

Goles:

Amonestados: F. Silva (45’), E. Martínez (87’)

Expulsados:

Real España (2): Onan Rodríguez, Maylor Núñez, Jhow Benavidez, Nixon Cruz (Gustavo Moura 85’), Yeison Moreno (Brayan Moya 65’), Wesly Decas, Daniel Aparicio, Ángel Girón (Dixon Ramírez 65’), Carlos Mejía, Roberto Osorto (Darixon Vuelto 30’) (César Romero 85’) y Anfronit Tatum.

Goles: D. Aparicio (45+2’) y J. Benavidez 74’

Amonestados: O. Rodríguez (14’)

Expulsados:

Árbitro: Armando Castro

Estadio: Ceibeño

Noticias Patrocinadas