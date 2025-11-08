Partido finalizado : Olancho FC (1) – (1) Lobos UPNFM

Los Lobos de la UPNFM , sacaron “petróleo” en su visita al estadio Juan Ramon Brevé Vargas, al sumar un punto de oro, tras igualar 1-1 en un compromiso que comenzaron ganando ante el Olancho FC, pero que al final logró emparejar Rodrigo Olivera, en atractivo duelo por la Jornada 19 del Torneo Apertura 2025.

LAS ACCIONES

Olancho FC en el tercer lugar, pero amenazado con perder esa posición por Real España y Motagua, urgía de un triunfo para consolidarse en ese puesto, recibiendo a los Lobos de la UPNFM, que también soñaban con adueñarse con esa tercera plaza si lograban conseguir la victoria.

Así las cosas y con una intensa lluvia, ambos clubes saltaron decididos desde inicio, el juego resultaba de ida y vuelta, pero al olanchano ya le “llovía sobre mojado”, después de un golazo al 12’ de Félix García que ponía muy temprano a ganar a la “manada”. Después de la anotación el árbitro determinó suspender por media hora el pulso debido a la fuerte lluvia en Olancho.

Tras la reanudación y con el marcador en contra, el “potro” no bajó la intensidad se fue con todo buscando la paridad, sin embargo, todo intento se quedó en las manos del meta Naid Guity, que ya era gran protagonista, al término de la primera parte.

Consciente que con la derrota el conjunto capitalino los desplazaba de la tercera posición, el técnico Tilguath realizó variantes, adelantó líneas arrinconando a su rival y la formula dio resultados al 72’, con un gol de Rodrigo Olivera que ponía tablas en el marcador 1-1.

Después y hasta el final el marcador no se movió más, en un duelo favorable para la UPN, pero amargo para el Olancho FC que sigue evidenciando su falta de contundencia. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

OLANCHO FC: (1) Gerson Argueta, Óscar Almendárez, Yeer Gutiérrez (Cristhian Calix 56’), Deyron Martínez, Diego Rodríguez (Carlos Small 56’), Alex López, Yeison Mejía, Rodrigo de Olivera, Juan Delgado (Henry Gómez 67’), Omar Elvir, Nelson Muñoz (Juan Lasso 62’).

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: Rodrigo Olivera (72’)

Amonestados: Rodrigo de Olivera, Juan Delgado, Óscar Almendárez, Yeison Mejía

Expulsados: No hubo

Árbitro: José Valladares

Estadio: Juan Ramón Brevé, 5.15 p.m.

LOBOS UPNFM (1) – Naid Guity, Andrés Dávila, Oscar Loreto, Ángel Fiallos, Félix García, Junior Padilla (Geovany Martínez 61’), Janiel Ruiz (Eliú López 46’), Roberto Moreira, Geremy Rodas, Andy Hernández (Cristian Gutiérrez 46’, Marco Morales 75’), Kilmar Peña (German Mejía 61’).

Técnico: Salomón Nazar

Goles: Félix García (12’)

Amonestados: Félix García, Marco Morales, Naid Guity, Ángel Fiallos

Expulsados: No hubo

