Marathón sigue la persecución por el liderato

Con solitaria y agónica anotación de Rubilio Castillo, Marathón derrotó 1-0 al Platense y sigue su presión al puntero Olimpia, en partido que abrió la jornada 19 del torneo Apertura de la Liga Nacional, celebrado en el estadio Yankel Rosenthal.

Con el gane los sampedranos son segundos con 36 puntos, mientras que los porteños quedaron estancados en el octavo lugar y complican sus aspiraciones de meterse a la siguiente fase.

En el primer tiempo el portero colombiano Juan Orobio salvó su marco al contener sendos remates de Damín Ramírez. Los “selacios” tuvieron una y la más calara de la primera parte y no la aprovechó, un error de Javier Rivera dejó mano a mano a Carlos Pérez, fallo que al final pesó.

En el complemento el duelo fue más atractivo, Platense salió de su esquema defensivo buscando dar la sorpresa que por poco lo logran, con un remate de cabeza de Georgie Welcome que pegó en el vertical y luego con un disparo de Manuel salinas que sacó de la línea el defensa Javier Rivera.

Rubilio tuvo para abrir el marcador a los 77 minutos con remate de cabeza que hizo volar al meta Orobio para mandar al tiro de esquina.

Cuando todos firmaban el empate, Castillo en el tiempo de descuento de cabeza se lanzó para mandar al fondo y poner el 1-0 final. La celebración fue tan eufórica del goleador que termino recibiendo su segunda amarilla y saliendo expulsado del campo.

Alineaciones:

Marathón (1): César Samudio, Javier Rivera, Francisco Martínez, André Orellana, Isaac Castillo (Kenny Bodden 90+3’), Damín Ramírez (Jonathan Bueso 75’), José Aguilera, Iván Anderson (Samuel Elvir 75’), Cristian Sacaza (Tomás Sorto 65’), Rubilio Castillo y Jaylor Fernández (Odin Ramos 45’).

Goles: R. Castillo (90+2’)

Amonestados: D. Ramírez (26’)

Expulsados: R. Castillo (90+3’)

Platense (0): Javier Orobio, Oslan Velásquez, Rubén García, David Alvarado (Eduardo Urbina 63’), Georgie Welcome (Luis Luna 80’), Ofir Padilla (Aldo Fajardo 45’), José López, Brandon Santos, Manuel Salinas (Cristian Hernández 81’), Samuel Pozantes (Sebastián Espinoza 89’) y Carlos Pérez.

Goles:

Amonestados: M. Salinas (16’), O. Padilla (21’)

Expulsados:

Árbitro: Jefferson Escobar

Estadio: Yankel Rosenthal

