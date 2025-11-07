Selección Sub-17 a limpiar su imagen ante Zambia

Luego de la nada sorpresiva, pero aparatosa caída 7-0 ante Brasil, la Selección Sub-17 de Honduras, salta hoy a su segunda presentación en el Mundial de la categoría Qatar 2025, buscando un triunfo que le devuelva la ilusión ante Zambia, que viene de un triunfo 3-1 contra Indonesia.

Los dirigidos por Israel Canales, harán su segunda presentación en la jornada del grupo H, este viernes a partir de las 9:45 de la mañana (hora en territorio catracho), en la Cancha Nueve del estadio Aspire Zone de la ciudad qatarí de Doha.

Honduras perdió 7-0 el pasado martes ante la siempre favorita Brasil, a pesar de esto todavía sueña con la clasificación, ante Zambia que venció 3-1 a Indonesia y es segundo por ahora, por lo que el partido es clave para lograr su clasificación si logran la victoria.

Cabe mencionar que los juveniles catrachos no contaron con su mejor jugador, Luis Suazo, futbolista del Sporting Braga de Portugal, debido a una tendinitis, sin embargo el cuerpo técnico trabaja horas extras para tenerlo en forma de cara a los dos restantes compromisos.

La goleada ante Brasil, dejó a los “cipotes” con un panorama muy complicado, ya que, de los cuatro equipos del grupo, solo clasifican los dos mejores, junto con los ocho mejores terceros de todo el torneo, por esto la diferencia de goles será determinante y Honduras necesitará ganar por buena cantidad en sus dos próximos compromisos.

Los catrachos cerrarán su participación ante Indonesia el lunes 10 de este mes enfrentando a los indonesios a las 8:45 AM.

Noticias Patrocinadas