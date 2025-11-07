Honduras goleada por Zambia en Mundial Sub-17

La selección Sub-17 de Honduras volvió a sufrir otra goleada en el Mundial de Catar, al caer 5-2 ante la representación de Zambia, en partido de la fecha dos del grupo C.

Con la derrota la bicolor nacional prácticamente está eliminada de la competencia a pesar que clasifican ocho mejores terceros, al ser última con 10 goles en contra, en la llave que lidera Brasil con 6 puntos, tras su gane de 4-0 a Indonesia.

Los dirigidos por Israel Canales a pesar que tuvieron la presencia de su mejor jugador, Luis Suazo ausente por lesión ante Brasil, no mostró mejoría y pagó caro sus fallos en defensa.

En el primer tiempo el equipo africano sorprendió a los catrachos y sacó provecho de su velocidad, fuerza, juego por las bandas y sobre todo efectividad.

El primer gol llegó a los 4 minutos en un desborde por la izquierda y un centro que concretó de cabeza el delantero Kalimina.

Zambia amplió su ventaja a los 13 minutos Félix Phiri solo frente al marco no falló y puso el 2-0.

La bicolor tuvo su primera llegada la marco en una jugada de Luis Suazo, quien remató de zurda, pero el meta Cristo Chitambala contuvo.

Honduras se salvó de la goleada en la primera parte de no ser por las grandes intervenciones del portero Noel Valladares, quien en tres ocasiones evitó el gol de los rivales.

El 3-0 de Zambia llegó a los 40 minuto tras un remate de cabeza que bañó al meta catracho.

El descuento para los nacionales fue a los 43 minutos, Yeison Arriola con remate colocado hizo el 3-1 del juego.

A inicios del complemento Honduras recortó distancias en el marcador con un testazo de David Flores tras un largo saque de manos de Darell Oliva para el 3-2.

Se esperaba un levantón catracho, pero Zambia nuevamente sacó provecho de su juego aéreo y aumentó distancia. Chipelu de cabeza venció a Valladares para el 4-2.

El lapidario 5-2 de los africanos lo hizo de media vuelta Abel Nyirongo.

Honduras cerrará la fase de grupo el lunes enfrentando a la representación de indonesia, juego programado a las 8:45 de la mañana.

Alineaciones:

Honduras (2): Noel Valladares, Darell Oliva (Nicolás Balvas 90’), Denzel Arzú (Osmel Medina 62’), Yoshua Palacios, Emmanuel Martín, Alexander Álvarez, Obed Amador . (Cristopher Vega 90’), Brayan Cortés (Reagan Bodden 62’), Luis Suazo (Mike Arana 70’), Yeison Arriola (Marco Reyes 70’) y David Flores.

Goles: Y. Arriola (44’) y D. Flores (52’)

Amonestados: O. Amador (31’), A. Álvarez (72’), R. Bodden (83’) y M. Arana (90’)

Expulsados:

Zambia (5): Cristo Chitambala, Levyson Banda, Andrew Mwape, James Sibeene, Lukonde Mwale (62’), Jonathan Kalimina, Nelson Chilemu, Félix Phiri (Daniel Silubonde 85’), Mapalo Simute (Nthasilwe Malupande 85’), Kelvin Chipelu (Steven Lungu 85’) y Abel Nyirongo.

Goles: J. Kalimina (5’), F. Phiri (13’), J. Sibeene (40’) y B. Daka (73’) y A. Nyirongo (87).

Amonestados: N. Chilemu (46’)

Expulsados:

Estadio: Aspire Zone

