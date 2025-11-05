El Barça busca dar otro paso adelante en Brujas

El Barcelona, en ‘modo supervivencia’ por las bajas, buscará hoy en Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el billete directo a octavos de final de la Liga de Campeones.

Después de pasar página de la derrota en el Clásico con una victoria pragmática contra el Elche (3-1), el equipo de Hansi Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga -vigésimo con tres puntos.

Y es que el conjunto azulgrana, mermado por las bajas necesita ganar tiempo y confianza con victorias a la espera de reencontrarse con su mejor versión cuando se decidan los títulos.

Ahora parece que cualquier rival puede hacerle daño al Barça, que suma un balance de dos victorias (Newcastle y Olympiacos) y una derrota (PSG) en la ‘Champions’.

Ante la dificultad de mostrar su mejor versión por las bajas de jugadores clave como el centrocampista Pedro González ‘Pedri’ o el atacante Raphael Dias ‘Raphinha’, la escuadra catalana se agarra al acierto de sus delanteros para crecer en colectivamente.

El extremo Marcus Rahsford, autor de seis tantos y cinco asistencias en catorce partidos, o el mediapunta Fermín López son los delanteros más en forma del equipo. Todo ello sin olvidar a Lamine Yamal, que ante el Elche marcó un gol y mostró una mejoría de la pubalgia que arrastra.

Aunque aparte de que las individualidades decidan los partidos, el Barça espera que la presión, una de sus señas de identidad, funcione y que eso minimice las concesiones en defensa, uno de sus lunares esta temporada. Prueba de ello es que el conjunto catalán suma ocho partidos consecutivos sin dejar la portería a cero.

En el Estadio Breydel, se esperan pocos cambios en la alineación de Flick, más allá de un posible regreso a la titularidad del central Pau Cubarsí, del delantero Robert Lewandowski o del mediapunta Dani Olmo. El técnico alemán cuenta con las bajas de Pedri, Raphinha, Joan García, Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Marc-André ter Stegen, así como la duda de Andreas Christensen.

Será la tercera vez en su historia que el Barça se enfrenta al Brujas en la Liga de Campeones. En los dos partidos previos de la fase de grupos de la temporada 2002-03, el conjunto azulgrana ganó en el Camp Nou (3-2) y 0-1 en Brujas, en un partido que significó el debut oficial de Andrés Iniesta con el primer equipo.

El Brujas, que actualmente ocupa el segundo puesto en la liga belga, llega al partido de Champions tras haber ganado 2-1 al FCV Dender, farolillo rojo de la Jupiler Pro League.

Como el Barça, el equipo belga llega al choque sin su portero titular, Simon Mignolet, que se lesionó el pasado 18 de septiembre contra el Mónaco, en la primera jornada de Champions. También son baja el defensa neerlandés Bjorn Meijer y el delantero con pasado azulgrana Ludovit Reis.

El conjunto belga, que perdió 4-0 contra Bayern Múnich en la anterior jornada europea, cayó por la mínima contra el Atalanta (2-1) y se estrenó con una goleada ante el Mónaco (4-1), cuenta con un equipo en el que destacan jóvenes talentos como el extremo griego Christos Tzolis, el central ecuatoriano Joel Ordóñez y el pivote serbio Aleksandar Stankovic.

-Alineaciones probables:

Brujas: Nordin Jackers; Kyriane Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Romeo Vermant, Christos Tzolis; y Nicoló Tresoldi.

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Rashford; y Ferran Torres o Lewandowski.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Estadio: Jan Breydel.

Hora: 2:00 pm (EFE)

