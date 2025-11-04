Liverpool derrota al Real Madrid

Un cabezazo de Alexis Mac Allister en la segunda parte dio una merecida victoria al Liverpool, por 1-0, ante un Real Madrid maniatado y que apenas creó peligro en Anfield.

Los blancos sufrieron su primera derrota europea de la temporada ante un Liverpool resucitado que jugó su mejor encuentro del curso y se hizo grande ante su bestia negra de los últimos años. Solo Thibaut Courtois evitó que la derrota del Real Madrid fuera aún peor. EFE

Alineaciones:

Liverpool: Giorgio Mamardashvili, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai. Mohamed Salah, Wirtz y Hugo Ekitike

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Mbappé y Guler.

EFE

