Honduras humillada por Brasil en el Mundial de Catar

Un debut para el olvido tuvo la selección de Honduras en el Mundial Sub-17 que se realiza en Catar, al caer goleada 7-0 ante la representación de Brasil.

El encuentro de la fecha uno del grupo H, se realizó en la cancha número 3 del Aspire Zone, un complejo deportivo cerca del centro de Doha, donde se juegan los partidos de la justa deportiva.

Los brasileños favoritos a ganar el Mundial no defraudaron en su estreno y a base de un fútbol vertical, arrollador y sobre todo efectivo liquidaron las acciones en la primera parte con cuatro goles.

Honduras tuvo un buen inicio de juego, pero con los minutos el Brasil mostró su poderío y a los 8 minutos abrió la cuenta con un zurdazo de Ruan Pablo que venció la estirada del portero Eliezer Fuentes.

Los amazónicos aumentaron a 2-0 por intermedio de Dell, quien aprovechó un rebote que se estrelló ene l poste para mandar el balón a fondo de la red.

A los 18 minutos llegó el 3-0, Morais en gran jugada fusiló a Fuentes para aumentar la ventaja.

El técnico de los catrachos Israel Canales buscó mejorar su sistema con cambios tempraneros mandando a Joshua Palacios y Alexander Álvarez, pero el dominio brasileño no mermó.

En el tiempo añadido del primer tiempo, Brasil puso el 4-20 lapidario, Dell hizo su segundo del encuentro con remate de tijereta.

Para el segundo tiempo Brasil bajó la intensidad pero no falló frente al marco. El defensa Vitor Hugo de cabeza puso el 5-0 a los 54’.

El 6-0 lo convirtió Angelo con potente derechazo dentro del área.

Honduras tuvo para descontar primero con David Flores y seguidamente con Alexander Álvarez, en ambas acciones los delanteros no pudieron conectar los centros frente al marco.

El 7-0 final llegó en una gran jugada colectiva que definió el volante Gabriel Mec en el último minuto.

Honduras volverá a la acción el viernes 7 contra Zambia a las 9: 45 am (hora hondureña), y cerrarán la fase de grupo el lunes 10 con Indonesia a las 8:45 a, (hora hondureña).

Alineaciones:

Honduras (0): Eliezer Fuentes, Yensel Morales, Enmanuel Martin, Osmel Medina, Adonay Oyuela (Darrell Olivia 45’), Obed Amador, Mike Arana, Cristopher Vega (Alexander Álvarez 22’), Yeison Arriola, Nicolás Baldas (Joshua Palacios 22’) y Marcos Reyes (David Flores 45’).

Goles:

Amonestados: Y. Arriola, A. Álvarez

Expulsados:

Brasil (7): Joao Pedro, Angelo, Vitor Hugo, Luis Eduardo, Arthur Ryan, Ze Lucas (Luis Pacheco 45’), Thiago, Felipe Morais (Gabriel Miek 60’), Ruan Pablo (Vinicius Roca 75’), Dell (Andrei Fernández 75’) y Kayke (Pietro Tavares 60’).

Goles: R. Pablo (8’), Dell (14’ y 45+3’), Morais (18’), V. Hugo (59’), Angelo (74’), Gabriel Mec (89′)

Amonestados: Ze Lucas

Expulsados:

Árbitro:

Estadio: Aspire Zone

Noticias Patrocinadas