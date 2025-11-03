Sub-17 de Honduras a duro debut mundialista ante Brasil

Selección Nacional Sub-17 de Honduras tiene este martes una cita con la historia cuando se enfrente a la favorita representación de Brasil en el inicio de su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025.

El duelo está programado a las 6:30 de la mañana hora hondureña.

Los nacionales son dirigidos por el entrenador Israel Canales, y jugarán en la cancha número 3 del Aspire Zone, un complejo deportivo cerca del centro de Doha, donde se jugarán los partidos de la justa deportiva.

“Estamos concentrados, con la mente puesta en hacer un gran debut. Los muchachos han trabajado con enorme entrega y saben lo que representa vestir esta camiseta”, expresó el entrenador Israel Canales, al cierre de la última sesión de entrenamiento en Doha.

El grupo llega fortalecido por una preparación integral organizada por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), que incluyó fogueos internacionales, módulos de alto rendimiento y acompañamiento técnico especializado. La convicción es clara: competir con carácter, mostrar la identidad hondureña y dejar una huella imborrable en el torneo.

Honduras llega con la energía del sueño y la fuerza de la unidad. En cada mirada, en cada pase, en cada grito de aliento que viajará desde Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba o cualquier pueblo del país, estará reflejado el mismo sentimiento: el orgullo de ser hondureños y de creer en los nuestros.

Honduras en el Mundial integra el grupo H, junto a Brasil, Indonesia y Zambia.

El segundo juego será el viernes 7 contra Zambia a las 9: 45 am (hora hondureña) y cerrarán la fase de grupo el lunes 10 con Indonesia a las 8:45 a, (hora hondureña).

