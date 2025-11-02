Saint-Maximin luce en triunfo del América

Con goles del francés Allan Saint-Maximin y del uruguayo Rodrigo Aguirre, el América venció el sábado 2-0 al León de James Rodríguez, por la decimosexta jornada del torneo Apertura 2025 en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

El América (3º) llegó a 34 puntos con su décima victoria. El León (17º) acumuló su noveno partido consecutivo sin ganar y se quedó con 13 unidades, ya sin ninguna posibilidad de llegar a postemporada.

Saint-Maximin hizo el 1-0 con un potente disparo desde los linderos del área (58′) que colocó en el ángulo superior derecho.

El francés, que marcó su tercer gol con las Águilas, salió de cambio envuelto en ovaciones a 10 minutos del final.

El 2-0 fue obra de Rodrigo «El Búfalo» Aguirre con un remate de media vuelta dentro del área (84′).

El astro colombiano James Rodríguez jugó el partido completo con La Fiera.

– Ángel Correa rescata a Tigres –

En el estadio BBVA, con un gol del argentino Ángel Correa, los Tigres rescataron el empate 1-1 ante Monterrey en el clásico del norte.

Con este empate, los Tigres (4º) dirigidos por el argentino Guido Pizarro llegaron a 33 puntos y el Monterrey (5º), del entrenador español Doménec Torrent, a 31 unidades.

«Me quedo con el sabor de que pudimos habernos llevado algo más, creo que tuvimos las opciones más claras, hemos sido protagonistas en este campo tan difícil y hemos controlado al equipo rival», comentó Pizarro al final del partido.

El español Sergio Canales adelantó 1-0 a los Rayados del Monterrey con un penal (45+8′) que cobró de zurda y a la izquierda del portero argentino Nahuel Guzmán, quien se lanzó al lado contrario.

Angelito Correa consiguió el 1-1 de los Tigres con un toque dentro del área ante el guardameta uruguayo Santiago Mele (67′).

Ambos equipos terminaron con 10 hombres por las expulsiones de Jorge Rodríguez (32′), de Monterrey, y Jesús Angulo (45+6′) de Tigres.

– Tercer empate al hilo para Toluca –

En el estadio Jalisco, en Guadalajara, el Toluca (2º) empató por tercera jornada al hilo con un 0-0 ante el Atlas (11º).

Los Zorros del Atlas dirigidos por el argentino Diego Cocca llegaron a 17 puntos y aún tienen posibilidades de llegar al play in (repechaje).

Los Diablos Rojos del Toluca quedaron 34 unidades y no pudieron recuperar el liderato que el viernes les quitó el Cruz Azul al llegar a 35 puntos tras golear 3-0 al colista Puebla.

«Hace cinco fechas nadie hablaba del primer puesto, y en México nunca ha importado ser superlíder, ahora resulta que como nosotros dijimos que queríamos ser primeros sí es importante», comentó el técnico del Toluca, Antonio Mohamed, al final del partido.

«Nosotros queremos ser primeros y la obligación de terminar lo más alto posible es con nosotros mismos», remató Mohamed.

Antes del partido, los Diablos Rojos pusieron el toque curioso al salir para la fotografía con máscaras con motivo del Halloween -el viernes- y del Día de Muertos que México celebra cada 1 de noviembre.

La ocurrencia hizo recordar la época en la que el argentino Antonio Mohamed, actual director técnico del Toluca, jugaba para los desaparecidos Toros Neza, que en un partido del torneo Invierno 1997, en noviembre de ese año, también posaron con máscaras para la fotografía del once inicial.

–Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Santos 4-1

Atlético San Luis-Juárez 1-2

Puebla-Cruz Azul 0-3

-Sábado:

Atlas-Toluca 0-0

Monterrey-Tigres 1-1

América-León 2-0

-Domingo:

Pumas-Tijuana

Querétaro-Mazatlán

Pachuca-Guadalajara. (AFP)

