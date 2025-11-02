Previa
Olimpia busca sanar sus heridas…
La jornada 17 del Torneo Apertura 2025-2026, continúa este domingo con dos interesantes duelos, donde Olimpia después de su fracaso en la Copa Centroamericana 2025, intentará sanar sus heridas enfrentando al Platense en el estadio Morazán a las 5:15 pm, mientras que Génesis PN recibirá al CD Choloma en compromiso pactado en el estadio Roberto Suazo Córdoba a las 3:00 pm.
GÉNESIS PN – CD CHOLOMA
Luego de empatar en su último enfrentamiento ante el Olancho FC, el Génesis PN se hundió en la décima posición del torneo, situación que lo obliga a sumar tres puntos esta tarde cuando enfrente a un CD Choloma, que también viene de igualar ante el Juticalpa FC.
DATO HISTÓRICO
El ultimo juego registrado entre ambos se disputó el pasado 25 de agosto con un resultado 2-1 a favor de los “cholomeños”.
PLATENSE – OLIMPIA
El Platense que no vio acción en la última jornada, intentará mantener su ritmo ascendente y mantenerse en puestos de repechaje esta tarde cuando reciba al Olimpia, en un complicado pulso para el “tiburón”, puesto que además de enfrentar al líder del torneo, también saben que el rival llega buscando un triunfo para sanar las heridas de la Copa Centroamericana.
DATO HISTÓRICO
El dato más reciente entre ambos equipos, se remonta al sábado 23 de agosto, donde el Olimpia en calidad de local se adjudicó una victoria 3-1. (CR)
APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO
Y TRANSMISIÓN
GENESIS PN VRS. CD CHOLOMA
Domingo 2 de noviembre 2025
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Roberto Suazo Córdoba
Transmite: TVC
Árbitro: Selvin Brown
PLATENSE VRS. OLIMPIA
Domingo 2 de noviembre 2025
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Morazán
Transmite: TVC
Árbitro: Luis Mejía