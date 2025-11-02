Olimpia no afloja en la cima

Sin muchos brillos y con un autogol Olimpia venció 1-0 al Platense en partido que puso fin a la jornada 17 del torneo Apertura de la Liga Nacional, celebrado en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

Los “leones” a pesar del triunfo y de seguir cómodamente en el liderato, no tuvieron su acostumbrado fútbol, dando muestras que todavía sus jugadores no superan el golpe anímico que dejó el caer de locales y por penales en semifinales de la Copa Centroamericana ante el Alajuelense.

Con el gane Olimpia sigue en la cima con 37 puntos, mientras que Platense que jugó de local en la ciudad industrial es octavo con 19 unidades fuera de puestos de clasificación.

En el primer tiempo los albos que jugaron de negro tuvieron muchas oportunidades de abrir el marcador, pero no tuvieron la puntería para vencer al veterano Sandro Cárcamo.

Yustin Arboleda de remate de cabeza estrelló el balón en el vertical derecho, luego Carlos Sánchez probó de larga distancia y el meta de los porteños voló para desviar el balón.

Nuevamente Arboleda tuvo para abrir las acciones, y no aprovechó al rematar potente pero elevado frente al marco. José Mario Pinto también intentó con disparo lejano que desvió el portero.

Los “tiburones” también tuvieron para irse con la ventaja al descanso, Welcome de cabeza habilitó a Manuel Salinas quien no pudo rematar a placer por el achique de Menjívar y luego en la línea salvó Emanuel Hernández.

En el segundo tiempo la historia no varió, Olimpia siguió con el dominio y con la faltad de puntería.

Arboleda de cabeza frente al marco remató desviado, Chirinos dentro del área remató muy cruzado.

El gol de los albos llegó al minuto 60, Carlos Sánchez centró y en un intento por despejar el defensa Oslan Velásquez mandó el balón al fondo de su propio arco para el 1-0.

Benguché tuvo para hacer más decoroso el triunfo y extrañamente falló sin marca y sin arquero al estrellar la pelota en el vertical.

Platense apenas llevó peligro y fue un potente disparo de Eric Puerto que pasó cerca del arco de Menjívar.

Alineaciones:

Platense (0): Sandro Cárcamo, Oslan Velásquez, Rubén García, David Enríquez, Georgie Welcome (Carlos Pérez 58’), Aldo Fajardo (Eric Puerto 45’), Ofir Padilla (Samuel Chavarría 90’), José López (Marcos Reyes 90’), Brandon Santos, Manuel Salinas (Eduardo Urbina 76’) y Samuel Pozantes (Yeison Arzú 76’)

Goles:

Amonestados:

Expulsados:

Olimpia (1): Edrick Menjívar, Emanuel Hernández, José Pinto, Marcos Montiel (Agustín Muliet 77’), Yustin Arboleda (Jorge Benguché 77’), Jorge Álvarez, Carlos Sánchez, Michaell Chirinos (Elison Rivas 90’), Clinton Benett (Facundo Queiroz 89’), Edwin Lobo (Kevin Güity 77) y Dereck Moncada.

Goles: Oslan Velásquez (autogol 60’)

Amonestados: E. Hernández (16’), Y. Arboleda (48’), J. Álvarez (51’), K. Güity (90’)

Expulsados:

