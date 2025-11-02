Partido finalizado: Génesis PN (1) – (0) CD Choloma

Después de nueve jornadas ligueras, el Génesis FC finalmente acabó con la sequía de triunfos al derrotar 1-0 ayer al CD Choloma, en un compromiso donde Willian Moncada anotó el único gol y donde el técnico Fernando Mira se estrenó como ganador desde su llegada al banquillo.

LAS ACCIONES

Génesis PN con una racha de ocho sin juegos conocer la victoria y en la décima posición del certamen liguero, llegaba en un momento crítico del certamen, intentando sumar tres puntos para evadir desde ya, los fantasmas del descenso, donde ya se mostraban involucrados, su rival de turno CD Choloma y el Victoria.

Sin embargo y pese a la necesidad del local, fue el visitante que comenzó jugando con buen criterio y ya merecía estar ganando después de dos claras ocasiones mediante Marco Aceituno y Leider Anaya, que al final desperdiciaron.

Superados los sustos iniciales, y al ver que su rival “ladraba, pero no mordía” el cuadro “canino” logró sacudirse el dominio “maquilero”, y en una de esas William Moncada, dejó en manifiesto el significado de efectividad al 41’, tras anotar el 1-0 con que se ponían a ganar antes de retirarse al descanso.

De vuelta a las acciones el entrenador “maquilero” Ernesto Pineda, intentó recomponerse desde la presión alta y dando su habitual buen trato al balón, pero le faltaba contundencia, contrario al representativo de La Paz que hasta amenazaba con la segunda anotación.

Completados los 45´’ y aunque Choloma intentó la igualada, todo estaba para que el Génesis FC embolsara tres importantes puntos y con esto llegar a su tercer triunfo del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN

GÉNESIS PN VRS. CD CHOLOMA

Domingo 2 de noviembre 2025

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Roberto Suazo Córdoba

Transmite: TVC

Árbitro: Selvin Brown

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

GÉNESIS PN: (1) Dayan Rodríguez, Juan Riascos, Antonio Polidoro, Ismael Santos, Gabriel Araujo, Héctor Castellanos (Joshua Nieto 87’), Jeffry Miranda (Jafeth Núñez 80’), Edwin Maldonado, Denilson Núñez (Carlos Arzú 62’), William Moncada, Ángel Tejeda (Kevin Salazar 87’)

Técnico: Fernando Mira

Goles: William Moncada (41’)

Amonestados: Ángel Tejeda

Expulsados: No hubo

Árbitro: Selvin Brown

Estadio: Roberto Suazo Córdoba

CD CHOLOMA (0) – Stiven Truqué, Milton Núñez, Jordi Franco (Wilfredo Diaz 80’), Yethson Chávez, Marco Aceituno, Johnny Leverón, Leider Anaya, Brayan Félix, Julio Bernárdez, Yainer Bermúdez (Bryan Castillo 80’)

Técnico: Jorge Pineda

Goles: No hubo

Amonestados: No hubo

Expulsados: No hubo

