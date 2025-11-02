Barcelona triunfa y vuelve a recuperar sensaciones

GOLES:

Barcelona : Lamine Yamal (08′), Ferran Torres (11′), M. Rashford (60′)

Elche : Rafa Mir (41′)

El Barcelona afronta una nueva jornada con la necesidad de lograr un triunfo convincente para recuperar sensaciones y no perder comba en LaLiga con el líder, el Real Madrid, mientras que el Elche, la revelación del campeonato, aspira a asaltar .

Tras ganar el Clásico (2-1), los blancos le sacan cinco puntos en la tabla a los azulgranas, que solo han logrado tres puntos de los nueve últimos en la competición con una agónica victoria ante el Girona (2-1).

Lastrado por las lesiones, el Barça ha recuperado esta semana a los atacantes Robert Lewandowski y Dani Olmo, pero ha perdido por varias semanas al centrocampista Pedro González ‘Pedri’. En cualquier caso, el canario, faro del equipo, tampoco hubiera podido jugar ante el cuadro ilicitano por su expulsión en el Bernabéu.

La estrella del conjunto azulgrana, el extremo Lamine Yamal, tampoco se encuentra al cien por ciento por culpa de la pubalgia que arrastra y de la que no acaba de recuperarse. Y habrá que ver cómo el técnico, Hansi Flick, gestiona los minutos del ’10’ en función de cómo vaya el encuentro.

ALINEACIONES:

BARCELONA: Szczesny, Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.

ELCHE: Iñaki Peña, Álvaro Nuñez, Bigas, Affengruber, Pedrosa, Valera, Neto, Aguado, Febas, Rafa mir y André Silva.

