Necaxa de Gago golea a Santos

El Necaxa del director técnico argentino Fernando Gago mantuvo vivas sus esperanzas de clasificar al play in (repechaje) del fútbol mexicano tras golear 4-1 al Santos en el estadio Victoria, en Aguascalientes, el viernes en en el arranque de la decimosexta fecha del torneo Apertura 2025.

Los Rayos del Necaxa (12°) llegaron a 16 puntos mientras que los Guerreros del Santos (10°) se quedaron con 17 unidades.

Los equipos que terminen la fase regular entre el séptimo y el décimo lugar de la clasificación jugarán el play in.

La victoria necaxista comenzó a tomar forma con un gol en propia puerta de Bruno Amione (5′); el defensa argentino desvió hacia su arco un tiro casi sin ángulo de su compatriota Agustín Palavecino para el 1-0.

El 2-0 fue obra del delantero colombiano Díber Cambindo con un remate de cabeza (11′).

La escuadra santista se acercó 2-1 con un testarazo de Haret Ortega (36′).

Tras un contragolpe, el argentino Tomás Badaloni firmó el 3-1 con un toque al filo del área chica (42′).

El colombiano Kevin Rosero sentenció el 4-1 con un disparo desde la línea frontal del área (55′).

En el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, Cruz Azul tomó el liderato al vencer de visita 3-0 al colista Puebla.

La Franja del Puebla sufrió su undécima derrota y se quedó con nueve puntos. La Máquina del Cruz Azul llegó a 35 unidades y quedó en espera de lo que pase el sábado con Toluca, que tiene 33, y con Tigres, que lleva 32.

El polaco Mateusz Bogusz marcó el 1-0 para el equipo celeste tras entrar de manera vertical al área para definir con un disparo frente al portero (33′).

Jeremy Márquez firmó el 2-0 con un disparo de zurda y a ras de campo desde fuera del área (56′). Omar Campos sentenció el 3-0 con un remate frente a la portería desprotegida (84′).

En el estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, los Bravos de Juárez (7°) vinieron de atrás para vencer de visita 2-1 al Atlético San Luis (11°).

Sebastián Pérez Bouquet, con un cabezazo (61′), adelantó al Atlético que se quedó con 16 puntos.

El brasileño Rodrigo Dourado en propia puerta (82′) y el colombiano Oscar Estupiñán de cabeza (90+8) concretaron la voltereta de los Bravos que llegaron a 23 unidades.

–Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Santos 4-1

Atlético San Luis-Juárez 1-2

Puebla-Cruz Azul 0-3

-Sábado:

Atlas-Toluca

Monterrey-Tigres

América-León

-Domingo:

Pumas-Tijuana

Querétaro-Mazatlán

Pachuca-Guadalajara. (AFP)

