Motagua a reivindicarse en la Liga

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025-2026 comienza a disputarse este día con tres importantes partidos, en donde Motagua espera lavar su cara de la eliminación de la Champions Concacaf recibiendo al sotanero del torneo, el Victoria de La Ceiba.

Más temprano, el Marathón, iniciado el mes de su centenario, espera al Olancho FC en el estadio Yankel Rosenthal, mientras el Juticalpa espera al Real España en el Juan Ramón Brevé.

La jornada se cierra el domingo, donde Génesis recibe en La Paz al CD Choloma y en San Pedro Sula, Platense espera al Olimpia en el estadio Morazán.

MOTAGUA VRS VICTORIA

Motagua tocado por su eliminación la Champions CONCACAF a manos del Sport Cartaginés, debe retomar el camino en Liga, en donde ya perdió su invicto en la era del español Javier López. Si bien es cierto, es muy favorito para ganar hoy, no se deben fiar de un Victoria que no juega tan mal pero no suma puntos.

DATOS HISTÓRICOS:

Partido más reciente en el Nacional, 1 de marzo de 2025, Motagua triunfó 2-1 con goles del argentino Diego Ledesma y Mathias Vázquez. Descuento ceibeño del mexicano Jahir Delgadillo.

MARATHÓN VRS OLANCHO FC

Comienza el mes del centenario de Marathón y quiere hacerlo con u triunfo que lo acerque nuevamente a Olimpia, pero enfrente tendrá a uno de los rivales más complicados de la Liga, Olancho FC, cuyo pecado es la inestabilidad de resultados, aunque el partido pinta para una batalla sin cuartel.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Yankel Rosenthal, 28 de abril del 2024, el Marathón 2-1, con goles de Alexy Vega (p) y Clayvin Zúniga, descontando por los olanchanos, Carlos Fernández.

JUTICALPA FC VRS. REAL ESPAÑA

Es un partido vital para ambos, ya que buscan puestos de Liguilla y un revés a esta altura del torneo los complicaría. Se espera un duelo de ida y vuelta donde el ganador se acercaría a su objetivo inicial, la hexagonal por el título.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en el Juan Ramón Brevé, 14 de septiembre del 2024, ganó Real España con gol del panameño, Carlos Small. (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

MARATHÓN VRS OLANCHO FC

Sábado 1 de noviembre del 2025

Estadio: Yankel Rosenthal, 3:00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

JUTICALPA VRS REAL ESPAÑA

Sábado 1 de noviembre del 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

MOTAGUA VRS VICTORIA

Sábado 1 de noviembre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 7:30 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Noticias Patrocinadas