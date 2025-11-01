Partido finalizado: Motagua (2) – (1) Victoria

Sufriendo más de la cuenta, tras quedarse con un jugador menos en los últimos minutos, el Motagua volvió a la senda del triunfo y a la vez se metió a puestos de repechaje al derrotar 2-1 ayer al Victoria, en un agradable compromiso celebrado por la jornada 17 del Torneo Apertura 2025-2026.

LAS ACCIONES

Recibiendo al Victoria en calidad de “victima”, el “Ciclón azul” regresaba a la capital en busca de un triunfo que los sacara de su incomoda octava posición, por lo que el técnico Javier López, apostó desde el inicio con un once ofensivo intentando imponer sus condiciones ante el ultimo lugar de la tabla.

Con lo anterior y ante su necesidad el azul sometió desde el primer minuto a un Victoria muy replegado que sólo intentaba respuestas esporádicas, el muro defensivo no le duró mucho, porque el capitalino en el primer remate a portería llegó al 1-0 en una jugada de contragolpe que sentenció Denis Meléndez al 20’.

Intentó reaccionar la “jaiba” pero apenas once minutos después llegó el segundo gol, con una rápida jugada que tras sortear al meta Michael Perelló, convirtió el 2-0 el panameño Jorge Serrano.

El 2-0 desde ya parecía lapidario, puesto que el equipo ceibeño apenas se insinuó con tímidos remates y el “ciclón” logró tener un poco más el balón y las ocasiones siguieron siendo del lado capitalino que no pasaba apuros al menos hasta el término de la primera parte.

Las cosas no pintaban bien para los visitantes y eso lo tenía claro el técnico Jhon Jairo López por lo que decidió realizar cuatro variantes de cara al complemento, la formula le daba resultado, se adueñaron de la redonda y ya tenía algunas aproximaciones en la portería encomendada a Luis Ortiz.

Hay que destacar que Motagua tuvo que jugar los últimos diez minutos con un jugador menos por la lesión de Luis Santamaria que tuvo que abandonar, esto lo aprovechó el Victoria y ya al 81’ lograba el descuento 2-1 por intermedio de

Kesdy Sevilla, que con su gol volvió a darle vida a su equipo.

Hay que destacar que los minutos finales fueron de sufrimiento para los azules, sin embargo, su angustia terminó con el pitazo final, el marcador no se movió más, pero bastó para que alcanzaran la quinta posición. (CR)

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

MOTAGUA: (2) Luis Ortiz, Jorge Serrano (Luis Santamaria 80’), Denis Meléndez (Luis Meléndez 63’), Rodrigo Gómez, Marcelo Santos, Clever Portillo, Jefryn Macías (Emilio Izaguirre 80’), John Oliveira (Michael Cabrera 46’), Giancarlo Sacaza, Jonathan Argueta (Cristhoper Meléndez 60’), Carlos Palma

Técnico: Javier López

Goles: Denis Meléndez (20’), Jorge Serrano (31’)

Amonestados: Carlos Palma, Rodrigo Gómez

Expulsados:

Árbitro: David Carrasco

Estadio: “Chelato Uclés”

VICTORIA (1) – Michael Perelló, Pablo Cacho, Elvin Casildo (Carlos Fernández 46’), Allan Banegas, Daniel Delgadillo, Rodolfo Espinal, Stedman Pérez, Óscar Suazo (Samuel Card 46’), Dester Mónico (Walter Martínez 46’), Luis Franco (Wiston Quayé 46’), Kesdy Sevilla

Técnico: Jhon Jairo López

Goles: Kesdy Sevilla (81’)

Amonestados:

Expulsados: No hubo

