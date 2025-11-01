Partido finalizado: Marathón (2)- (1) Olancho FC

Cuando todo indicaba que la irresponsable expulsión de Nicolás Messiniti, le pasaba factura al Marathón, tuvo que aparecer Rubilio Castillo con capa de héroe, al anotar un doblete en la victoria 2-1 ayer ante el Olancho FC, en duelo por la jornada 17 del torneo Apertura de la Liga Nacional.

LAS ACCIONES

El Marathón, en la segunda posición del torneo y en una dura lucha por la punta intentando darle alcance al Olimpia, recibía en su propio feudo al Olancho FC, que llegaba intentando consolidarse en su meritoria tercera plaza.

Así las cosas, el encuentro, empezó aparentemente sin la intensidad y sin ocasiones en los primeros minutos, fueron minutos de tanteo y ambos se mostraron imprecisos con balón, y el primer disparo del partido fue de Deyron Martínez con un zurdazo de tiro libre y otro de Marlon Ramírez en la primera media hora.

Tras unos minutos de dudas, fue la verdolaga que se tuvo más posesión de balón y su mejor futbol se vio recompensado al 36’, con un gol de Rubilio Castillo que los ponía a ganar 1-0.

Todo pintaba bien para el “monstruo”, sin embargo, una torpeza de Nicolás Messiniti provocó que se quedara con diez jugadores luego que este resultara bien expulsado tras darle una “brutal trompada” a Nelson Muñoz cuando estaba por finalizar la primera mitad.

La irresponsabilidad de Messiniti, obligó a que el técnico Pablo Lavallén, modificara su formación, para soportar las embestidas del “potro”, pero el error le pasaría factura al 57’, cuando Rodrigo de Oiveira decretó el 1-1 que les daba la igualada al 57’.

Sin embargo y cuando más sufría el Marathón, Rubilio Castillo selló la victoria 2-1 con otra bonita anotación, que bastó para que el sampedrano siga respirándole de cerca al líder Olimpia. (CR)

MARATHÓN (2) – César Samudio, Iván Anderson, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera, Francisco Martínez, Damín Ramírez (André Orellana 70’), Alexy Vega (Jonathan Bueso 70’), Isaac Castillo, Nicolás Messiniti y Rubilio Castillo (Cristian Sacaza 80’)

Técnico: Pablo Lavallén

Goles: Rubilio Castillo (36’ y 67’)

Amonestados: Isaac Castillo, Yeer Gutiérrez

Expulsados: Nicolás Messiniti

Árbitro: Julio Guity

Estadio: Yankel Rosenthal, SPS, 5:15 p.m.

OLANCHO FC (1) – Gerson Argueta (Gregory Banegas 30’), Óscar Almendarez, Juan Diego Lasso (Henry Gómez 50’), Yeer Gutiérrez (Yeison Mejía 45’), Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Rodrigo de Oliveira, Juan Ángel Delgado (Alexander Bodden 85’), Omar Elvir (Carlos Small 46’), Marlon Ramírez y Nelson Muñoz

Técnico: Reynaldo Tilguath

Goles: Rodrigo de Oliveira (57’)

Amonestados: Yeer Gutiérrez, Marlon Ramírez, Nelson Muñoz

Expulsados: No hubo

