Real Madrid recibe a un peligroso Valencia

El Real Madrid CF recibe al Valencia CF en la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2024-25, un duelo al que el equipo merengue llega impulsado por su triunfo en el Clásico, aumentando hasta los cinco puntos su ventaja en el liderato, una renta que ahora defiende ante un conjunto ‘che’ necesitado y en puestos de descenso que quiere repetir la victoria del curso pasado en el Santiago Bernabéu.

El feudo madridista acoge este sábado un Real Madrid-Valencia con la resaca del Clásico y antes del siempre complicado desplazamiento del conjunto blanco a Liverpool en Champions. Un duelo doméstico en el que los merengues no quieren bajar el pistón después del importante triunfo ante el Barça, teniendo en cuenta, además, que el curso pasado los ‘che’ vencieron en el Bernabéu, por primera vez desde 2008, rompiendo una racha de 17 encuentros y un año sin ganar como visitante.

Y en esta ocasión, el conjunto valencianista también llega en una mala dinámica, con solo dos victorias, ambas en Mestalla, en 10 partidos de Liga, la última el 20 de septiembre ante el Athletic Club (2-0). Y es que lejos de su feudo encadena siete encuentros ligueros sin ganar, con 13 goles en contra, desde el pasado mes de mayo.

Enfrente, un Real Madrid que dio un paso adelante tácticamente y a nivel de confianza con su triunfo en el Clásico presume de una serie de cinco victorias en todas las competiciones. Frente al Barça, los blancos encajaron, pero solo han recogido el balón de su portería en dos ocasiones en estos cinco encuentros, en una muestra de su mejoría y solidez defensiva pese a las lesiones en la zaga.

Dani Carvajal, que jugó 20 minutos en el Clásico, volvió a caer y es baja, mientras que Trent Alexander-Arnold ya está recuperado y tiene opciones para jugar después de mes y medio parado, y teniendo en cuenta el desplazamiento entre semana a la que fue su casa durante muchos años.

Esto podría liberar de minutos al uruguayo Fede Valverde, en un partido en el que podría haber más rotaciones, como las de Arda Güler y Vinícius Júnior, quien ha sido protagonista estos días por su enfado en el cambio en el Clásico, por el que incluso pidió perdón en redes sociales, aunque Xabi Alonso ya dijo en la previa del Valencia que está todo zanjado y no habrá represalias.

Ese 2-1 frente al Barça en un duelo intenso hace que el líder Real Madrid esté ahora más fuerte, con un colchón de cinco puntos sobre los blaugranas, pero con la obligación de no bajar el ritmo y no cometer errores del curso pasado, cuando desperdiciaron hasta siete en lo más alto para terminar cayendo, precisamente, desde que el Valencia tomó el Bernabéu. Esta es la última derrota del conjunto blanco como local en Liga.

Y ahora defiende un recinto merengue en el que suma nueve triunfos seguidos, frente a un Valencia instalado en los puestos de descenso con nueve puntos, después de perder por 0-2 ante el Villarreal en Mestalla. La situación en el club ‘che’ es preocupante por las sensaciones de juego que están dejando los de Carlos Corberán, al que, al contrario que el curso pasado, le está costando dar con la tecla.

Sin embargo, la primera eliminatoria de Copa del Rey entre semana fue un alivio para los valencianistas, gracias a un 0-5 frente a la UD Maracena. Esta goleada puede ser ese chute de moral para una plantilla tocada que vive en las últimas semanas inmersa en una preocupante racha negativa.

El técnico de Cheste no podrá contar con los lesionados Filip Ugrinic, Largie Ramazani, Dimitri Foulquier y Mouctar Diakhaby, mientras Hugo Duro es duda por un golpe en el tobillo, y Javi Guerra y Lucas Beltrán apuntan a estar disponibles.

Con los malos resultados, Corberán podría barajar cambios en el once, con la opción de Jesús Vázquez en el lateral izquierdo, y con la incógnita de si será Baptiste Santamaría será el acompañante de Pepelu en el doble pivote, y con la posibilidad de que sorprenda con cinco atrás. (Infobae)

