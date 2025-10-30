Tae Kwon Do hondureño cierra con 18 medallas en XII Juegos Centroamericanos

El Tae Kwon Do hondureño cerró su presentación en los XII Juegos Centroamericanos con 18 medallas, dos doradas y platas y 14 bronces, 4 de ellas en Poomsae.

En el cierre competitivo, cerraron con bronce en Poomsae Tradicional Individual Masculino con Jorge Barrientos.

Además, bronce en el Poomsae Tradicional equipo femenino integrado por Ester Ávalos, Alix Flores y Ashley Castellanos, Poomsae Freestyle equipo femenino con Ester Ávalos, Ashley Castellanos y Limary Callejas y Poomsae Freestyle individual masculino con Samuel Nolasco, Michael Mejía y Gabriel Martínez. (GG)

Noticias Patrocinadas