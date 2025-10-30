Olimpia se juega pase a la final

El duelo esperado entre los leones de Honduras y Costa Rica entre Olimpia y la Liga Deportiva Alajuelense, unos de los clásicos centroamericanos y de los más repetidos de la historia desde 1959 que disputaron en tierras ticas el primer campeonato centroamericano y México, vivirá un nuevo capítulo.

Esta vez será en el histórico estadio Nacional, sede de muchos juegos, donde Olimpia, busca manejar la ventaja del empate 1-1 en suelo tico, ya que con un 0-0 avanza a la final, destronando al actual bicampeón de la región.

OLIMPIA VRS LDA

No es un partido más, el ganador de esta llave es favorito para ganar la final, puesto que se ha mencionado que es una final adelantada por la historia y calidad de ambos.

Olimpia llega con una ventaja, aunque mínima, porque cualquier gol de la Liga pone en riesgo la misma, pero con la sabiduría y experiencia del equipo de Eduardo Espinel hay relativa calma, aunque no relajación, ya que si hay un equipo que los puede complicar es el actual bicampeón centroamericano.

Si bien es cierto, lleva a dos décadas sin ganarle al Olimpia en el Nacional, pero hay momentos de romper las malas rachas y eso provoca el morbo de tener un partido de miedo y nervios de ambas aficiones.

Ojalá que la afición de Olimpia no tome por sus manos la revancha por la agresión que sufrió por su equipo, deben entender que cualquier acto de vandalismo les cierra el Nacional para una eventual gran final.

En lo futbolístico, ambos llegan tocados, Olimpia no tiene a sus creativos, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, además del potente atacante colombiano Yustin Arboleda, sin embargo, hay jugadores jerarquía que podría ser figuras de esta semifinal.

La Liga llega más completa, su única baja oficial es el ex mundialista Joel, Campbel, quien acumuló amarillas en el juego de ida, pero recuperan al carrilero Ronald Matarita.

Se espera un partido de primer nivel, de entereza, de garra y pundonor deportivo en uno de los mejores clásicos futboleros de clubes en la región centroamericana.

DATOS HISTÓRICOS:

Olimpia, en su último juego ante la LDA en el Nacional, el 26 de octubre 2022, se impuso 3-2 con goles José Mario Pinto (11′), Jorge Álvarez (47′) y Michael Chirinos (68′). Por la Liga anotaron Johan Venegas (45+4′ (p)) y Giancarlo González (84′). (GG)

COPA CENTROAMERICANA-2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

OLIMPIA VRS LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE

Jueves 30 de octubre del 2025

Estadio: Nacional, 8: 00 p.m.

Transmite: ESPNDEPORTES, Disney Plus

