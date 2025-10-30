La Liga deja sin final al Olimpia

Olimpia no pudo, su afición llenó el Nacional, pero poco valió al enfrentar al bicampeón centroamericano, la Liga Deportiva Alajuelense, que lo dejó sin final.

En los 90 minutos igualaron 1-1, incluso Olimpia ganaba con gol de Jorge Benguché, pero los “manudos” igualaron a través de Andy Hernández.

El partido siguió igualado en los 30 minutos adicionales, pero en los penalties la Liga fue contundente, anotó los tres que ejecutaron, mientras el “viejo león” se quedó sin pólvora, fracasó al no anotar ninguno, a pesar de que repitieron dos de ellos.

LAS ACCIONES:

Desde el primer minuto ambos equipos lucharon por el pase a la final, cada quien a su estilo, con jugadas en ambas porterías, donde Edrick Menjívar tuvo más trabajo, convirtiéndose en figura.

La Liga estaba más controlada, pero en un pelotazo de Michael Chirinos a Jerry Bengtson, este ante la marca de Alexis Gamboa, de un taco habilitó al goleador del torneo, Jorge Benguché, quien no perdonó con un derechazo que fue al fondo de la red a los 37 minutos.

Esa anotación rompió el embrujo de un público olimpista que estalló en júbilo por esa primera anotación.

En el segundo tiempo, como es lógico, la visita buscaba el empate con precaución, previendo un feroz contragolpe que los podía liquidar con un segundo gol.

La Liga comenzó a atacar ferozmente, en donde la gran figura era Menjívar, salvando remates y jugadas comprometidas.

Olimpia perdió algunas claras, donde la zaga “manuda” se plantó bien, sobre todo en jugadas a balón parado, donde siempre es peligroso.

Los ticos no se olvidaron de buscar el empate y en una desatención “melenuda” aparecía Andy Hernández, el verdugo en el Morera Soto, para nuevamente liquidar al “viejo león” al minuto 70, con un remate bajo que venció nuevamente a Menjívar.

El partido tuvo que irse al alargue, pero ambos equipos cuidaron el marco, apostaron por los penales, ya que evitaron emplearse a fondo por miedo a recibir un gol imposible de remontar.

En los fatídicos penales, el Olimpia no hizo nada, pareciera que nos los practicaron, Carlos Sánchez, Kevin López y Jorge Benguché erraron y sentenciaron la suerte del campeón hondureño que fracasó nuevamente en su meta de ser el nuevo monarca centroamericano. (GG)

FICHA TÉCNICA

OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, Kevin Guity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Elison Rivas (Carlos Sánchez) (102), Agustín Mulet (Marcos Montiel) (82), Axel Maldonado (Kevin López) (25), José Pinto, Michael Chirinos (Maynor Arzú) (82), Jorge Benguché y Jerry Bengtson (Derick Moncada)(102).

Goles: Jorge Benguché (37)

Amonestados: Maynor Arzú, José Mario Pinto y Elison Rivas.

Expulsados: No hubo

LIGA DEPORTIVA ALAJUELENSE (0): Washington Ortega; Guillermo Villalobos, Celso Borges (Aarón Salazar) (81), Anthony Hernández (Santiago Vanderputten) (110), Diego Campos (Jeison Lucumi) (65), Alexis Gamboa, Ronaldo Cisneros (Dorina Rodríguez) (81), Ronald Matarrita, Fernando Piñar (Deylan Aguilar) (91), Creichel Pérez y Rashir Parkins (Tristna Démetrius) (117).

Goles: Andy Hernández (70).

Amonestados: Jeison Lucumí, Deylan Aguilar y Dorian Rodríguez, Washington Ortega.

Expulsados: No hubo.

Árbitro: Pierre Luc Lauziere (Canadá).

Estadio: Nacional, Tegucigalpa.

LOS PENALES:

Carlos Sánchez falla penal

Alexis Gamboa adelanta a la Liga

Kevin López falla penal

Ronald Matarita anota el segundo

Jorge Benguché falló penal

Guillermo Villalobos anotó el tercero.

