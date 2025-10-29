Ultimátum para Real España

Real España no tiene un mañana, deberá empatar por lo menos por un gol para alargar a tiempo extras la fase de semifinales de la Copa centroamericana que afronta contra el Xelajú en el estadio Cementos Progreso de Guatemala.

La realeza y el cuadro chapín empataron 1-1 en la ida, por lo que ahora Real España, ganando o empatando por más de un gol, se convertirá por primera vez en finalista de la Copa Centroamericana

XELAJÚ VRS REAL ESPAÑA

Real España no para de sufrir y busca clasificación de visita, le pasó en la fase anterior, perdiendo en casa ante Plaza Amador, hizo la hazaña en Panamá derrotándolo 2-1, pero tienen algo claro, el Xelajú es un equipo mejor dirigido y con jugadores de mejor perfil internacional.

A pesar de ello, Real España ha viajado ilusionado, le bastará hace un gol para poner el juego al rojo vivo, ya que si empata 1-1 en los 90 minutos tendrían que ir alargue y jugársela.

Será un juego cerrado donde la clave será el planteamiento del cuadro chapín, si se lanza a buscar el gol, para sentenciar la serie y es finalista o espera que Real España se vaya encima, aunque conociendo a Jeaustin Campos llevará el juego poco a poco, sin desesperarse para buscar el resultado que los lleve a la final

Si Real España hace la hombrada será su primera final en el nuevo formato, ya que sí ya la ganó en los 90 noventa, pero en la época de Clubes Campeones y Subcampeones de CONCACAF.

DATOS HISTÓRICOS:

En el juego de ida realizado en San pedro Sula, Real España y Xelajú empataron 1-1. Por los locales anotó Bryan Moya, mientras por los chapines marcó Antonio López. (GG)

COPA CENTROAMERICANA 2025: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO—

XELAJÚ VRS REAL ESPAÑA

Miércoles 29 de octubre del 2025

Estadio: Cementos Progreso, Guatemala, 8:00 p.m.

Transmite: ESPNDEPORTES, Star Plus

