Partido finalizado: Xelajú (3) – (2) Real España

Una fatalidad de último minuto y la lotería de los penales dictaron sentencia, Real España con un “Buba” López como figura, se despidió de la gran final de la Copa Centroamericana 2025, al caer derrotado ante el Xelajú, en un duelo que finalizó 1-1 (2-2 global), pero que en penales se decidió 2-1 a favor de los locales.

LAS ACCIONES

Real España llegaba a su histórica prueba de fuego ante Xelajú en Guatemala, definiendo su destino en las semifinales, después de desaprovechar la localía al igualar 1-1, la serie estaba abierta, pero estaba obligado a salir con todo en territorio rival, en busca de un gol para comenzar a soñar y por ahí asegurar su pase directo a la gran final.

La realeza buscaba hacer la hombrada y desde el inicio apostó por un once ofensivo dispuesto a imponer su ritmo, con una presión alta que metió miedo los primeros 15 minutos en las piernas de Nixon Cruz y Gustavo De Souza, este último que ya desperdiciaba algunas claras frente a la meta de Rubén Silva.

El partido era entretenido, atractivo, con un aurinegro que, ante su necesidad, ya era protagonista, ante un local que esperaba con paciencia y que tuvo que esperar 35 minutos para hacer su primera aproximación.

Las sensaciones para los catrachos eran buenas, pero el tiempo se acababa, el dominio resultaba improductivo y la desesperación provocó algunas imprecisiones.

De vuelta a las acciones, Hugo Viegas, adelnató líneas en busca de ese gol que les diera la ventaja, y su dominio dio sus frutos porque al 50’, Daniel Aparicio los ponía a ganar 1-0 (2-1 en el global).

Cambiaba el panorama, Real España estaba con un pie en la final, los minutos finales resultaron de infarto, y cuando todo indicaba que “la maquina” sellaba su boleto, apareció Juan Cardona para decretar el 1-1 (2-2) y así alargar el duelo a 30 minutos más, en los que no hubo anotaciones y tuvo que definirse en la serie de penales.

Al final la lotería otorgó el premio al Xelajú tras resultar vencedor 2- 1 (4-3 global) y con esto convertirse en el primer finalista de la Copa Centroamericana 2025. (CR).

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES:

XELAJÚ: (1) (4 global) Rubén Silva (Nery Lobos 120’), Manuel Romero, Pedro Baez (Jarin Quezada 78’), Derrikson Quirós (Javier González 62’), Widvin Telabán, Juan Cardona (Luis Reyes 84’), Raúl Calderón (Steven Cárdenas 62’), Kevin Ruiz, Willian Cardoza, Jorge Aparicio, Romario Da Silva (Fredy Góndola 62’)

Técnico: Amarini Villatoro

Goles: Juan Cardona (90+6’)

Amonestados: Javier González, Widvin Telabán

Expulsados: No hubo

Árbitro: Ekaterina Koroleva

Estadio: Cementos Progreso, Guatemala

REAL ESPAÑA (1) (3 global)– Luis López, Franklin Flores (César Romero 97’), Devron García, Jhow Benavidez (Wesly Decas 87’), Gustavo De Souza (Bryan Moya 65’), Nixon Cruz (Darlin Mencía 87’), Jack Baptiste (Roberto Osorto 97’), Darixon Vuelto (Anfronit Tatum 73’), Daniel Aparicio, Edson Palacios, Carlos Mejía

Técnico: Hugo Viegas

Goles: Daniel Aparicio (50’)

Amonestados: Franklin Flores, Nixon Cruz

Expulsados: No hubo

Noticias Patrocinadas