Motagua por el cupo a la Copa de Campeones

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 , continúa este día con en el partido de vuelta del repechaje, entre Motagua y CS Cartaginés, instancia para la que los azules, intentarán darle vuelta al resultado adverso 0-1, en el juego de ida y sellar su clasificación ante su afición en el estadio “Chelato Uclés”.

Las emociones inician a las 8:00 pm con cierta obligación para los dirigidos por el español Javier López, puesto que el Cartaginés llega al partido con ventaja de 1-0 tras haber ganado en Costa Rica con un agónico gol de Geancarlo Castro al minuto 90’+2’.

Pese a esto, las sensaciones al interno del “Ciclón Azul” son positivas tomando en consideración que no son ajenos a jugar estos repechajes, puesto que, en el 2023, no pudieron lograr el objetivo al ser eliminados por el Saprissa y en el 2024 regresaron a la Champions de la Concacaf, superando al Águila salvadoreño.

Hay que destacar que para este duelo el Motagua viene de caer 1-0 ante el Marathón por la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional y además resentirá la baja por lesión de su defensor Luis Vega, sin embargo el entrenador español se declara optimista y con el deseo ferviente de lograr su objetivo.

En cuanto a la actualidad del cuadro “brumoso”, cabe mencionar que afrontará el partido de vuelta con las ausencias de Johan Venegas y Diego González.

Antes de su arribo a Honduras, el cuerpo médico confirmó que Venegas sufrió una luxación de clavícula en el encuentro que perdieron 1-2 ante Herediano, disputado el pasado sábado.

Por su parte, Diego González se encuentra fuera de competencia tras contagiarse de dengue. El mexicano ya se perdió el compromiso ante Herediano y tampoco podrá estar disponible para el juego de vuelta ante Motagua.

La regla del gol de visitante se aplicará como primer criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Una victoria 1-0 de Motagua forzaría el tiempo extra y, de ser necesario, una tanda de penales para definir al ganador.

El vencedor de la serie obtendrá un cupo en la Copa de Campeones Concacaf 2026.

DATOS HISTORICOS

El último enfrentamiento entre ambos data del pasado 21 de octubre, donde Cartaginés selló su victoria 1-0 con gol de Geancarlo Castro

MOTAGUA VRS CARTAGINÉS

Martes 28 de octubre 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: “Chelato Uclés”

Transmite: ESPN

Árbitro: Guido Gonzáles / Estados Unidos

Noticias Patrocinadas