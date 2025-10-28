Motagua humillado y eliminado por el Cartaginés

Motagua consumó un nuevo fracaso en la presente temporada al quedar al margen de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, tras perder la llave de repechaje ante el Sport Cartaginés de Costa Rica.

Las “águilas” perdieron de locales 3-1 en el juego de vuelta celebrado en el estadio Nacional, y fueron superados por los “brumosos” 4-1 en el global tras haber caído en la ida 1-0.

Fue el segundo “mazazo” que recibe el técnico español Javier López al frente del equipo capitalino, primero al quedar fuera de la Copa Centroamericana y luego al no poder clasificar por la vía del repechaje a la Concachampions.

ACCIONES

Los azules en el primer tiempo tuvieron un amplio dominio del juego, controlaron el balón, probaron por los costados, con remates de larga distancia y con centros al área, pero no fue suficiente para doblegar a la bien parada defensa tica.

El meta Kevin Briceño se mostró muy seguro, primero en un centro disparo de Jefryn Macías que controló de manos, luego voló para sacar con su puño un remate de John Oliveira. Cristopher Meléndez también intentó abrir el marcador con un potente disparo que pasó cerca del marco.

Los “brumosos” en su más clara llegada lo hicieron con un remate cruzado de Claudio Montero que detuvo Luis Ortiz.

En el segundo tiempo las “águilas” se cayeron, defraudaron a su afición y fueron superados por el club tico que demostró su efectividad para llevarse el boleto a la Concachampions.

Bernald Alfaro abrió el marcador al minuto 63 tras gran jugada del hondureño Jesús Batiz por la izquierda.

La desgracia siguió con la expulsión del capitán Marcelo Santos quien por fuertes reclamos al árbitro recibió doble amarilla dejando mermado a sus compañeros.

Motagua igualó las acciones por intermedio de Clever Portillo a los 70’, parecía que se podría dar el milagro a pesar de tener desventaja en marcador y numérica, pero los ticos rápidamente apagaron esa ilusión con dos goles seguidos.

El capitán Marco Ureña fusiló a Ortiz para el 2-1 a los 72, y seguidamente el argentino Mauro Quioro puso la lápida al cerrar un centro por la derecha a los 77’.

Con este resultado Cartaginés se queda con el boleto a la Copa de Campeones y dejó a Motagua con la ilusión de regresar al torneo más importante del área a nivel de clubes.

Alineaciones:

Motagua (1): Luis Ortiz, Cristopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega (Adner Ávila 75’), Clever Portillo; Marcelo Santos, Denis Meléndez (Carlos Argueta 59’), Jorge Serrano (Maicol Cabrera 59’), Rodrigo Gómez, Jeffryn Macías (Mathías Vázquez 55’) y John Oliveira.

Goles: C. Portillo (70’)

Amonestados: J, Oliveira (82’) y C, Meléndez (90’)

Expulsados: M. Santos (63’),

Cartaginés (3): Kevin Briceño, Claudio Montero (Duglas López 72’), Mauro Quiroga, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego Mesén, Marco Ureña (José Mora 85’), Jesús Batiz (Geancarlo Castro 62’), Everardo Rubio, Suhander Zúñiga (Marcelo Pereira 75’) y Bernald Alfaro (Cristopher Núñez 71’).

Goles: B. Alfaro (56′), M. Ureña (72′) y M. Quiroga (77’)

Amonestados: C. Montero (39’), S. Zúñiga

Expulsados: D. Castrillo (83’)

Árbitro: Sergio Reyna (Guatemala)

Estadio: Nacional

