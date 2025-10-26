Olimpia con todo en el Nacional

La décima sexta jornada del Torneo Apertura 2025-2026 se completa con dos partidos importantes, en donde Olancho FC recibe al desesperado Génesis en el estadio Juan Ramón Brevé, mientras en el estadio Nacional, Olimpia y Real España cierran la jornada con un clásico que apunta a decisivo.

OLIMPIA VRS. REAL ESPAÑA

Los clásicos siempre generan la máxima atención de la población y el de esta tarde en el Nacional seguramente lo será, ya que está en juego el liderato del certamen, sobre todos para Olimpia que necesita ganar de nuevo para alejarse cuatro puntos del Marathón.

Será un partido complicado para ambos, los dos equipos van a guardar algunos jugadores para afrontar la semifinal de la Copa centroamericana, eso nos da la idea de que no usarán su equipo estelar, pero si uno alterno, pero queriendo ganar el clásico, ya que la tradición y la historia nada lo rompe.

DATOS HISTÓRICOS:

Duelo más reciente en Tegucigalpa, 25 de mayo de 2025 (gran final), Olimpia goleó 4-1 al Real España, con goles de José Pinto, Julián Martínez, Jerry Bengtson (p) y Michael Chirinos. Descuento «aurinegro» de Bryan Moya.

OLANCHO FC VRS GÉNESIS

Olancho FC que ha sido frenado un poco en su ascenso a los primeros lugares, buscará ganar en casa un partido accesible por el rival, aunque el cuadro Génesis llega con la idea de sumar, porque poco a poco se hunde en los últimos lugares.

Será partido clave para ambos en el futuro de ambas oncenas, donde el más desesperado es la visita, puesto que en la era del portugués Fernando Mira, suman tres empates y cuatro derrotas.

DATOS HISTÓRICOS

Duelo más reciente en Juticalpa, 31 agosto del 2024, Olancho goleó 4-0 a Génesis con goles de Eddie Hernández (2) y Erick Andino (2). (GG)

APERTURA 2025-2026: ESTADIO HORARIO

Y TRANSMISIÓN—MÁS PRONÓSTICO

OLANCHO VRS. GÉNESIS

Domingo 26 de octubre del 2025

Estadio: Juan Ramón Brevé, Juticalpa, 3.00 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Said Martínez

OLIMPIA VRS REAL ESPAÑA

Domingo 26 de octubre del 2025

Estadio: Nacional, Tegucigalpa, 5:15 p.m.

Transmite: Deportes TVC

Árbitro: Jefferson Escobar

