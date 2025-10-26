Olancho FC sufrió ante el Génesis PN

Los equipos Olancho FC y Génesis PN empataron 2-2 en un partido que tuvo un cierre dramático, con goles y muchas emociones celebrado en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

Para ambas oncenas la paridad sabe a derrota, los de casa porque perdieron la oportunidad de volver al triunfo y acercarse al segundo lugar; y los visitantes de cortar su sequía de triunfos que ahora es de ocho juegos.

La primera parte fue un dominio total para los de casa y un sufrimiento en defensa para los paceños.

El goleador uruguayo Rodrigo de Olivera tuvo para abrir el marcador en dos oportunidades y en una no pudo conectar un centro frente al marco y luego falló en un remate que pasó cerca del marco. El capital Oscar Almendarez también tuvo para abrir el marcador y quiso sorprender al portero colombiano Ronaldo Balanta con remate elevado, pero el “cafetero” atento salvó.

El merecido y trabajado gol para los “potros” llegó al minuto 38, Rodrigo de Olivera no falló en gran pase de Marlon Ramírez para poner el 1-0.

El segundo tiempo el equipo de la Policía mejoró y eso hizo que el partido fuera más atractivo y parejo.

Ismael Santos con un remate de cabeza frontal estuvo cerda de la paridad, seguidamente Denilson Núñez de larga distancia quiso sorprender a Gerson Argueta quien estaba salida de su marco.

El empate de Génesis llegó al minuto 61’ en un magistral tiro libre de Edwin Maldonado que dejó parado al portero local.

Los paceños tuvieron para la remontada, pero Carlos Arzú falló un mano a mano frente al portero Argueta.

La remontada para Génesis llegó en el tiempo de descuento, Jeffry Miranda quedo solo y no falló con disparo elevado para poner el 2-1.

Génesis que festejaba su triunfo, no pudo contener el resultado, porque los de casa empataron en la última acción con remate de cabeza del panameño Carlos Small para decretar el empate 2-2.

Alineaciones:

Olancho FC (2): Gerson Argueta, Oscar Almendarez, Deyron Martínez, Diego Rodríguez, Henry Gómez, Yeison Mejía (Carlos Small 76’), Rodrigo de Olivera, Juan Delgado, Marlon Ramírez, Nelson Muñoz y Roger Reyes (José Domínguez 71’).

Goles: R. de Olivera (38’) y C. Small (90+4’)

Amonestados: Y. Mejía (14’), N. Muñoz (16’), D. Rodríguez (22’), D, Martínez (60’)

Expulsados:

Génesis PN (2): Ronaldo Balanta, Luis Santos, Ángel Tejeda (Juan Ramos 82’), Edwin Maldonado, Héctor Castellanos, Denilson Núñez (Carlos Arzú 60’), Moisés Rodríguez (William Moncada 45’), Jonathan Paz, Juan Riascos, Gabriel Araújo y Ángel Palomo (Jeffry Miranda 60’).

Goles: E. Maldonado (61’) y J. Miranda (90+3’)

Amonestados: H. Castellanos (7’), D, Núñez (48’), J. Paz (55’), W. Moncada (74’)

Expulsados:

Árbitro: Said Martínez

Estadio: JRBV

