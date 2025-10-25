Se buscan primeros semifinalistas

La Liga Nacional de Ascenso conocerá hoy sus primeros dos de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2025-2026.

En el estadio Francisco Gaitán de Cantarranas, el Arsenal debe sacar ventaja del empate sin goles ante Pumas en Las Vegas, ya que otra igualada o un triunfo lo convierte en el primer semifinalista.

Por la noche, en el Francisco Martínez de Tocoa, Real Sociedad no debe desaprovechar la victoria en La Másica, 2-1, para avanzar y liquidar al Santa Rosa FC.

JORNADA DOMINICAL:

En santa Rosa de Copán, a las 3 p.m. el Deportes Savio va por un milagro, debe golear 4-0 al Estrella Roja para ser semifinalista.

Finalmente, en el estadio Ceibeño, Vida y Pirata afrontan juego decisivo con el antecedente de un empate sin goles en Nacaome, por lo que sí vuelven a igualar, los ceibeños clasifican a semifinales. (GG)

