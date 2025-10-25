Triunfo dudoso de Lobos

LA CEIBA. Con un gol fuera de juego, los Lobos de la UPNFM, le ganaron 1-0 al Victoria en duelo realizado en el estadio Ceibeño.

El único gol fue anotado por Óscar Barrios a pase de Andy Hernández, pero en claro fuera de jugar, en una mala decisión del juez asistente Jimmy Carranza quien no vio la posición adelantada del jugador universitario.

El partido se demoró una hora porque una de las torres del estadio Ceibeño al término del primer tiempo no pudo encenderse del todo, lo que impidió la continuidad de inmediato del duelo entre Victoria y UPNFM, por lo que se tuvo que esperar una hora para la reanudación del mismo.

EL JUEGO:

Fue un partido entretenido donde Victoria pudieron llevarse un triunfo amplio, pero erraron muchas ocasiones claras de gol, sobre todo en el primer tiempo a través de Carlos Bernárdez.

En el resto del juego fue un partido de ida y vuelta, donde los Lobos aprovecharon la que tuvo con la complicada del portero colombiano, Humberto Acevedo, en una pésima saluda, pero además de un gol dudoso, en claro fuera de juego de Óscar Barrios, autor del mismo, quien aprovechó el centro de Andy Hernández al minuto 69.

De allí Victoria la intentó en forma desesperada, pero no tuvieron el tino de vencer a un Alex Guity que estuvo muy atento a las jugadas que le llegaron a su poder.

Victoria sigue hundido en el fondo, mientras Lobos se metió de nuevo a puestos de liguilla, aprovechando la derrota de Motagua en San Pedro Sula. (GG)

FICHA TÉCNICA:

VICTORIA (0): Humberto Acevedo, Stedman Pérez (Elvin Casildo) (82), Ángel Barrios, Pablo Cacho, Allan Banegas, Marcelo Espinal (Carlos Matute) (82), Oscar Suazo (Avner Portillo) (60), Dester Mónico, Luis Franco (Brayan Chávez) (82), Carlos Bernárdez y Kessdy Sevilla (Yahir Delgadillo) (67).

AMONESTADOS: Allan Banegas y Elvin Casildo.

EXPULSADOS: Ángel Barrios (79)

UPNFM (1): Alex Guity, Óscar Barrios, Luis López, Andrés Dávila, Félix García, Eliu López (Andu Hernández) (62), Erick Martínez (Kilmar Peña) (46), German Mejía (Junior Padilla) (25), Cristian Gutiérrez, Marco Morales (Jonathan Guity) (87) y Roberto Moreira.

GOLES: Óscar Barrios (69)

AMONESTADOS: Óscar Barrios y Félix García.

EXPULSADOS: Ninguno

ÁRBITRO: David Cruz

ESTADIO: Ceibeño

